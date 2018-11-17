إصابات, خطيرة, خلال, مواجهات, جنوب, نابلس,

أصيب أكثر من خمسة عشر مواطنا بجروح مختلفة، بينها إصابتان بالرصاص الحي إحداها خطيرة، خلال مواجهات اندلعت اليوم السبت، مع قوات الجيش الاسرائيلي في قرية عوريف جنوب نابلس.

وقالت مصادر اعلامية فلسطينية:" قوات الاحتلال اطلقت الرصاص والعشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، تجاه مئات المواطنين خلال وجودهم في المنطقة الشرقيه من قرية عوريف لزراعة مئات اشجار الزيتون في المنطقة، تلبية لدعوة من حركة فتح بالتعاون مع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في المنطقة، وذلك في المناطق المهددة بالمصادرة.وقال الهلال الاحمر الفلسطيني لـ معا: إن الطواقم أسعفت شابين أصيبا بالرصاص الحي احدهما بالفخذ والاخرى بالبطن وصفت بالخطيرة، وقد تم نقل المصابين الى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.وأضافت المصادر: إن طواقم الإسعاف قدمت العلاج الميداني أيضا لأكثر من خمسة عشر مواطنا، خلال المواجهات تنوعت ما بين الرصاص المطاطي وحالات الاختناق جراء اطلاق قوات الاحتلال لعشرات من قنابل الغاز المسيل للدموع.