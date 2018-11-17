يوم للتبرع بالدم في مدرسة طرعان الثانوية

نظمت مدرسة طرعان الثانوية مؤخراً حملة للتبرع بالدّم لطلاب الثواني عشر والهيئة التدريسية في المدرسة، بالتعاون مع خدمات الدم في نجمة داوود الحمراء ، حيث شهدت الحملة إقبالا وتجاوباً كبيراً من قبل الطلاب والمعلمين ومن بينهم مدير المدرسة المربي ناظم زحالقة والذي حث على اهمية التبرع بالدم والتقديم للغير وللمجتمع.