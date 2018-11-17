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القاء قنبلة على سيارة في المغار على خلفية الانتخابات



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن مجهواون اقدموا على القاء قنبلة صوتية على سيارة رجل من المغار(38 عاما) بعد منتصف الليلة الماضية .


وأضاف البيان ان لم تقع اصابات او اضرار , ومن التحقيقات الاولية تبين ان الخلفية تعود لنتائج الانتخابات .
القاء قنبلة على سيارة في المغار على خلفية الانتخابات




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