القاء, قنبلة, على, سيارة, في, المغار, على, خلفية, الانتخابات,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن مجهواون اقدموا على القاء قنبلة صوتية على سيارة رجل من المغار(38 عاما) بعد منتصف الليلة الماضية .

وأضاف البيان ان لم تقع اصابات او اضرار , ومن التحقيقات الاولية تبين ان الخلفية تعود لنتائج الانتخابات .