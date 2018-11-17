اصابة, شاب, باطلاق, نار, في, قرية, شعب,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال , ان شاب يبلغ من العمر 22 عاما اصيب بعيارات نارية في قرية شعب فجر اليوم السبت.

الطواقم الطبية هرعت للمكان وقدمت الاسعافات للشاب الذي تم نقله مستشفى الجليل الغربي في نهاريا ووصفت اصابته بالطفيفة .وأضاف البيان أن الشرطة قامت بنصب حواجز في المنطقة من أجل الوصول للمشتبه الذي هرب من المكان بسيارة خصوصية .