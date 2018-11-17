لاعب, ريال, مدريد, سعيد, بتعاظم, دوره, في, عهد, سولاري,

أبدى لاعب ريال مدريد، سعادته، لأنه منذ وصول المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري، للإدارة الفنية للملكي، صار يحصل على مزيد من دقائق اللعب.

وفي حدث دعائي مساء الجمعة، قال اللاعب البالغ من العمر 27 عاما، لوكاس فاسكيز "منذ تغيير المدرب صرت أحصل على مزيد من دقائق اللعب، إلا أن الأهم هو الفريق، وأننا حققنا 4 انتصارات متتالية، ويجب المواصلة على هذا المنوال".وكان فاسكيز أساسيا في 3 من المباريات الـ4 التي خاضها الريال تحت قيادة سولاري، حيث جاء ضمن تشكيلة الفريق أمام مليلة في دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا، وفيكتوريا بلزن التشيكي في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وسيلتا فيجو في الجولة الـ12 من الليجا.وأعرب اللاعب عن دعمه لسولاري الذي وقع عقدا مع الريال حتى عام 2021، الأمر الذي اعتبره فاسكيز مستحقا، وأوضح "إنه يستحق ذلك بعد النتائج التي حققها".وعلى مستوى منتخب إسبانيا، أعرب عن أمله في العودة للفريق الوطني تحت إمرة لويس إنريكي، بعد أن جاء خارج قائمة "لا روخا" 3 مرات.وأوضح فاسكيز "أتمنى العودة للمنتخب، أعمل من أجل تحقيق ذلك، هذا حلم وهدف بالنسبة لي".