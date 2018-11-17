هكذا, كان, شكل, سوزان, نجم, الدين, منذ, 18, عاماً,

تناقل الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قديمة للممثلة السورية سوزان نجم الدين. وظهرت فيها إلى جانب الفنان عباس النوري.

وبدا أنها التقطت لهما خلال تصوير مشاهدهما في مسلسل “شفيق ونظيرة” الذي عرض في العام 2000. وتبيّن أن تغييراً كبيراً طرأ على شكل النجمين.وظهرت نجم الدين في الصور بشكل مختلف عن شكلها الحالي حيث بدت ملامحها أكثر بساطة وطبيعية.ويذكر أن الفنانة نشرت مؤخراً، عبر حسابها على “إنستغرام” فيديو لها برفقة والدتها وهي تودعها قبل ذهاب الأخيرة إلى أميركا.وتعليقاً عليه كتبت: “درب السلامة ياأحلى وأعظم أم بالدنية. سلاميإلىالحبيبالمثنىوإلىنبضالقلب أولاديوإلى كل الأحبة والأصدقاء. حفظكم الرحمن من كل مكروه”.