أمسية, إيمانيّة, في, عرابة, بمناسبة, ذكرى, المولد,

احتفاءً بمولد الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم نظّمت دعوة أحفاد الصديق الإسلاميّة في عرابة احتفالا بهذه المناسبة العطرة وذلك مساء يوم الجمعة الموافق في ببت السيد خصر عصفورة عاصلة (أبو إبراهيم) حي الخانوق. هذا وافتتحت الأمسية التي تولى عرافتها الأخ محمود نصار بتلاوة لآيات من القرآن الكريم تلاها الأخ فادي بدارنة، ثم كانت فقرة إنشادية في المديح النبويّ للمنشدين هشام نمارنة وابنه الشبل مهدي اللذين أضفيا على الأمسية رونقا وجمالا. كما وكانت الفقرة المركزية موعظة للشيخ كمال خطيب التي تطرق من خلالها لواقع الأمة اليوم وما تحتاجه من إحياء سنّة النبيّ عليه الصلاة والسلام وإلى ما تعانيه الأمة من ملاحقة العلماء الشرفاء ومحاربة القادة والشعوب التي تنادي بالعودة لمنهج الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى الحكام العرب المتآمرين على شعوبهم وإلى الذين يدّعون الانتساب لأمة محمد عليه الصلاة والسلام وهم بأفعالهم يناقضون ذلك...

وتحدث الشيخ كمال في معرض كلمته إلى ضرورة أن نبقى على العهد والوفاء في انتسابنا الصادق لأمة محمد فهو وسام شرف لنا في ظل ما تحياه الأمة اليوم وختم الشيخ كلمته بضرورة العودة إلى نهج محمد صلى الله عليه وسلم والسير على طريقه من الرحمة والمحبة بيننا وأن الألم اليوم لا بد أن يزول ليحلّ الأمل وأن الخير ورياح التغيير لا محالة قادمة ليعم الخير والسلام ويكنس ظلام القهر والظلم والاستبداد. في ذكرى مولده لا نبكي على الأطلال بل ندعو لإحياء خُلُق رسول الله فينا وأن نقتدي به في ظل نفاق القادة والعلماء، فالمستقبل لراية الخير والحق، راية محمد صلى الله عليه وسلم...