تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-21 18:47:22 شجار عائلي في كفرمصر واصابة شخض باطلاق نار |  2018-12-21 18:43:53 شهيد و40 اصابة على حدود غزة |  2018-12-21 18:41:54 السودان يعطل مواقع التواصل ويتأهب لاحتجاجات جديدة |  2018-12-21 18:36:39 فريق كفر قاسم يحقق مفاجأة ويتأهل إلى ثمن نهائي كأس الدولة |  2018-12-21 18:02:22 ريال مدريد والعين على موعد مع التاريخ في نهائي مونديال الأندية |  2018-12-21 18:00:16 اول فلسطينية تنالها .. سناء السرغلي تنال جائزة مرموقة من جامعة لانكستر البريطانية |  2018-12-21 14:30:22 ام الفحم تفجع بوفاة الشابة هبة علي عبدالله أنيس (خضور ) 36 عاما |  2018-12-21 14:17:32 مصرع شابين إثر حادث تصادم بين حافلة وسيارة جنوب البلاد |  2018-12-21 14:25:25 بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم |  2018-12-21 13:55:52 حريق هائل في شاحنة بالمنطقة الصناعية طمرة |  2018-12-21 13:53:06 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرياسيف |  2018-12-21 12:06:20 اتهام شاب من الاردن بمحاولة قتل يهود في ميناء ايلات |  2018-12-21 12:05:14 تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها |  2018-12-21 11:24:10 ليفربول معني بالتعاقد مع النصراوي مؤنس دبور الشهر القادم |  2018-12-21 11:05:36 "غالاكسي إس 10" يتجاوز نقطة ضعف "آيفون" للأبد |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أميركا تعترض على قرار أممي بإلغاء سلطة إسرائيل على الجولان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعترضت الولايات المتحدة لأول مرة على مسودة قرار سنوي بالأمم المتحدة يدعو إسرائيل لإلغاء سلطتها على هضبة الجولان المحتلة، الأمر الذي قوبل بإشادة من مسؤولين إسرائيليين.


وتشكل هضبة الجولان منطقة عازلة بين إسرائيل وسوريا مساحتها نحو 1200 كيلومتر مربع. واحتلت إسرائيل معظم الهضبة من سوريا في حرب عام 1967 وضمتها إلى أراضيها في 1981 في تحرك لم يلق اعترافا دوليا.

وامتنعت الولايات المتحدة في السنوات السابقة عن التصويت على القرار السنوي بشأن "الجولان السورية المحتلة" الذي يعتبر قرار إسرائيل فرض سلطتها على المنطقة "باطلا ولاغيا" لكن مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي قالت إن واشنطن ستصوت ضد القرار.

وقالت في بيان "لن تمتنع الولايات المتحدة بعد الآن عن التصويت عندما تجري الأمم المتحدة تصويتها السنوي عديم الجدوى بشأن هضبة الجولان".

وأضافت "القرار متحيز بوضوح ضد إسرائيل. كما أن الفظائع التي لا يزال يرتكبها النظام السوري تثبت أنه ليس أهلا لحكم أحد".

وعلى الرغم من اعتراض الولايات المتحدة وافقت لجنة بالجمعية العامة للأمم المتحدة على مسودة القرار يوم الجمعة بأغلبية 151 صوتا وامتناع 14 عضوا عن التصويت.

ولم تنضم للولايات المتحدة في الاعتراض على مشروع القرار سوى إسرائيل. ومن المقرر أن توافق الجمعية العامة رسميا على القرار الشهر المقبل.

وأشاد مسؤولون إسرائيليون بالتحرك الأميركي.

وقال وزير الأمن العام جلعاد إردان إن التحرك "مهم للغاية" مضيفا على تويتر "ما من عاقل يرى أنه يجب إعطاؤها (الجولان) للأسد وإيران".

وكان السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان قد صرح في سبتمبر أيلول بأنه يتوقع أن تحتفظ إسرائيل بهضبة الجولان إلى الأبد في موافقة فيما يبدو على سيادتها على المنطقة.
أميركا تعترض على قرار أممي بإلغاء سلطة إسرائيل على الجولان




كلمات متعلقة

أميركا, تعترض, على, قرار, أممي, بإلغاء, سلطة, إسرائيل, على, الجولان,

تابعونــا

السودان يعطل مواقع التواصل ويتأهب لاحتجاجات جديدة السودان يعطل مواقع التواصل ويتأهب لاحتجاجات جديدة 2018-12-21 | 18:41:54

توقفت وسائل التواصل الاجتماعي عن العمل في السودان وسط ترقب لاحتجاجات شعبية جديدة...

اول فلسطينية تنالها .. سناء السرغلي تنال جائزة مرموقة من جامعة لانكستر البريطانية اول فلسطينية تنالها .. سناء السرغلي تنال جائزة مرموقة من جامعة لانكستر البريطانية 2018-12-21 | 18:00:16

منحت جامعة لانكستر البريطانية اول دكتورة في القانون الدستوري في فلسطين سناء...

بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم بدعوة رسمية.. هنية في موسكو مطلع العام القادم 2018-12-21 | 14:25:25

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي موسكو ميخائيل بوغدانوف عن أن بلاده مستعدة لعقد...

تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها تحطم طائرة أمريكية خاصة ومقتل ركابها 2018-12-21 | 12:05:14

تحطمت طائرة خاصة مساء الخميس، بالقرب من مطار صغير في ضواحي مدينة أتلانتا في ولاية...

فرنسا.. السترات الزرقاء تنضم إلى الصفراء فرنسا.. السترات الزرقاء تنضم إلى الصفراء 2018-12-21 | 11:01:51

توجت احتجاجات السترات الزرقاء جهودها الاحتجاجية بالحصول على زيادة في الرواتب...

الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض عدد قواتها في أفغانستان خلال أسابيع الإدارة الأمريكية تدرس تخفيض عدد قواتها في أفغانستان خلال أسابيع 2018-12-21 | 11:00:44

تدرس الإدارة الأمريكية إمكانية تخفيض عدد قواتها العاملة في أفغانستان إلى حد...

مقتل 8 متظاهرين باحتجاجات الخبز في السودان مقتل 8 متظاهرين باحتجاجات الخبز في السودان 2018-12-21 | 10:56:06

قتل ثمانية أشخاص، أمس الخميس، في مواجهات مع قوات مكافحة الشغب خلال تظاهرة شهدتها...

ترامب يعلن عن تقاعد وزير الأمن الأمريكي ماتيس ترامب يعلن عن تقاعد وزير الأمن الأمريكي ماتيس 2018-12-21 | 06:32:10

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم عن تقاعد وزير دفاعه جميس ماتيس، في نهاية...

لقاء فلسطيني اسرائيلي بالقدس لقاء فلسطيني اسرائيلي بالقدس 2018-12-20 | 23:17:22

التقى وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة يوم امس بالقدس مع وزير المالية...

قوى القدس تدعو لمقاطعة الأسواق الإسرائيلية قوى القدس تدعو لمقاطعة الأسواق الإسرائيلية 2018-12-20 | 20:00:29

دعت القوى الوطنية والإسلامية في مدينة القدس ، إلى مقاطعة مراكز التسوق...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تكريم اطباء ممرضين سخنين بلدية مازن غنايم زجاجات . حارقة القاء خيمة مدرسة بلدة أشبال قرب سخنين منطقة مسجاف جسم مشبوه ام الفحم تفكيك حي الملساء المدينة الشرطة متفجرات مجد الكروم مظاهرة نصرة للقدس والاقصى أبو سنان مهرجان دبكة درزية تراثية تستضيف قرى قرية 5 قتلى ام اطفالها الاربعة حريق احتراق بيت مدينة القدس شارع الخليل البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة المصرية يصل القدس لأول مرة منذ 35 عاماهيثم يوف محمد بياطرة نظرات عدائية بحرني بحرته منتجع الساخنة قتل اطلاق نار سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب مباراة ستاد الدوحة لقاء جمهور صبحي علي عدوي يترجم القرأن للغة العبرية طرعان مدير مدرسة ثانوية الرينة الكريمتظاهرة رفع شعارات مدينة سخنين سمسرة الاراضي مشروع اسكاني تلاعب كفر قاسم مصرع حكمت عامر اطلاق نار محل تجاري بعد اسبوعين من مقتل شقيقه وابنهمسنو عرابة مسني يوم ترفيهي فعاليات فلكلور تراث 4 اصابات حادث طرق المدخل الغربي سخنين مدينة سيارتين خصوصيتين مدخل ام الفحم مواجهات حرق اطارات الشارع الرئيسي الشرطة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com