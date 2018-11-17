عودة, خاميس, إلى, مدريد, تفتح, باب, التكهنات,

عاد النجم الكولومبي، خاميس رودريجيز، لاعب بايرن ميونخ الألماني، إلى العاصمة الإسبانية، مدريد، للتعافي من إصابته بتمزق في الرباط الخارجي للركبة اليسرى.

وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن رودريجيز عاد إلى مدريد لتلقي العلاج تحت إشراف طبيب سبق له التعامل معه عندما كان لاعبا في ريال مدريد.واعتبرت الصحيفة أن تواجد خاميس في مدريد يفتح باب التكهنات حول إمكانية عودته من جديد لارتداء قميص الميرنجي في الفترة المقبلة.وأكدت الصحيفة أن بايرن ميونخ لا يرغب حتى الآن في تفعيل بند الشراء بعقد اللاعب بسبب كثرة إصاباته وخروجه من حسابات المدرب نيكو كوفاتش هذا الموسم، كما أن رودريجيز لا يبدو سعيدا بتواجده في النادي الألماني.جدير بالذكر أن رودريجيز يلعب في بايرن ميونخ معارا من ريال مدريد حتى نهاية الموسم، ويمتلك النادي البافاري حق الحصول على خدماته بشكل نهائي مقابل 42 مليون يورو.