ارقام, حماس, الجديدة, تثير, قلق, اسرائيل,

اعتبر موقع "ذا هيل" الأمريكي أن إسرائيل أصبحت اليوم أكثر قلقا بخصوص التهديدات القادمة من حزب الله اللبناني مقارنة بالتهديدات التي تمثلها حركة حماس.

وفي مقالة نشرها الموقع الأمريكي تحت عنوان "إسرائيل قلقة بشأن التهديدات القادمة من حزب الله أكثر من تلك التي تشكلها حركة حماس"، قالت الباحثة في معهد "انتربرايز" الأمريكي للدراسات والتحليلات، كاثرين زيمرمان، إن ما يقلق إسرائيل هو تهديدات حزب الله والحرب والأحداث الدائرة في سوريا، أكثر مما تخشاه من حماس.وفي حديث لها مع الموقع أشارت الباحثة زيمرمان إلى أن تل أبيب ستركز جهودها بهذا الإطار، لافتة إلى أن إسرائيل توظّف قدراتها في العمليات على الأرض، وتعمل على تحسين قدراتها، لا سيما بعد الذي جرى في غزة.ونوهت كاتبة المقال إلى العدد الكبير من الغارات التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على قطاع غزة، مبينة أن حركة حماس أطلقت مئات الصواريخ ضد أهداف إسرائيلية، وتشير التقديرات إلى إطلاق 450 صاروخا خلال 24 ساعة.وقالت: هو مستوى لم تشهده إسرائيل من قبل، ما يعني أن حماس لديها مخزون جيد من الأسلحة.وفي شأن حزب الله اعتبرت الباحثة زيمرمان أن الحزب أصبح مشاركا مهما في الحرب السورية، التي تخشاها إسرائيل بسبب القرب الجغرافي، بحسب الباحثة التي أشارت أيضا إلى إدانة الأمين العام حسن نصرالله تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وخصوصا مع الكلمات التي وجهها نصر الله إلى الفلسطينيين داعيا إياهم إلى عدم الخوف من هذه التطورات الجديدة.يذكر أن وزير جيش الاحتلال المستقيل، أفيغدور ليبرمان، قال إن حركة حماس ستصبح توأما لـحزب الله اللبناني.وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ظهر اليوم الجمعة، أن وزير جيش الاحتلال المستقيل، أفيغدور ليبرمان، التقى برؤساء المجالس المحلية في مستوطنة "شعار هنيغيف"، في منطقة غلاف غزة، وأوضح لهم أن حركة حماس ستصبح توأما لحزب الله خلال عام واحد فقط.وألقى ليبرمان باللوم على القيادة السياسية بشأن ما أسماه بـ"التراجع الإسرائيلي تجاه حركة حماس في قطاع غزة، معتبرا أن الجيش الإسرائيلي جاهز ومستعد لأي عمل عسكري.