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السنوار لنتنياهو: لا تختبرونا بقواتكم الخاصة والمرة القادمة سنبيّض السجون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس مكتب حركة حماس في غزة يحيى السنوار إنه "قد خاب من ظن أننا نبيع دماء الشهداء بالدم والسولار من أجل إضاءة غزة قليلاً ورواتب لموظفينا والأسر الفقيرة والخريجين".



وأضاف السنوار في حفل تأبين شهداء كتائب القسام في خانيونس: ماذا ظنّ العدو وقادة الاحتلال حينما سمحوا بإدخال السولار لإضاءة غزة قليلًا، ولأموال المنحة القطرية الخاصة برواتب الموظفين والمساعدات للأسر الفقيرة والخريجين والعمال؟ ظنوا أننا نبيع الدم بالسولار والدولار.. خابوا وخاب فألهم وسعيهم.


ونقل رسالة من القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف: "لو زاد الاحتلال لزدنا وأنه رفض إعلان عدد الصواريخ التي كانت ستطلق على "تل أبيب"، قائلاً: "دعها تتحدث عن نفسها فهي أكثر عددًا وأكثر دقّة وأقوى تدميرًا".


وقال: "حمّلني القائد العام الضيف تحيّة خاصة لأهالي شرقي خان يونس ويُخبركم أن كل حدث جديد (في المواجهة مع الاحتلال) يؤكّد أننا "قد اقتربنا أكثر من تحقيق وعد الآخرة بكنس هذا الاحتلال".


وأضاف إننا "حريصون أن نكسر الحصار وأن نوفر حياة كريمة لشعبنا في غزة وأن المقاومة متمسكة بسلاحها وأن عيوننا لا تنام ومجاهدونا لا يرفعون أصابعهم عن الزناد".


ووجه السنوار رسالة إلى بنيامين نتنياهو ووزير جيشه القادم (بعد استقالة أفيغدور ليبرمان) إن "نواضح غزة تحمل لكم الموت الزؤام".




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