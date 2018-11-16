تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-02 17:44:59 بشرى سارة:بدء علاج الأسنان المجاني للقاصرين حتى جيل 18 وللمسنين ما فوق 75 |  2019-01-02 17:39:13 رفض طلب إسرائيلي للتحقيق مع مسؤولين أمريكيين |  2019-01-02 15:51:25 اصابة متوسطة لشاب تعرض لاطلاق نار في كفرقرع |  2019-01-02 15:45:40 وزارة الصحة في غزة: نحذر من توقف خدماتنا خلال أيام |  2019-01-02 15:45:46 ليبرمان ينفي قيامه بكشف محتوى "صفقة القرن" |  2019-01-02 14:57:45 حزب الله متفائل في إمكانية حل أزمة الحكومة اللبنانية |  2019-01-02 14:50:59 كشف ملابسات عدة جرائم معاكسة على "الواتساب" في الخليل |  2019-01-02 14:50:24 سابقة تاريخية في بريطانيا.. أم تلد طفلين خلال أسبوعين |  2019-01-02 14:31:14 البرغوثي: نتنياهو يمارس القرصنة ضد أموال الفلسطينيين |  2019-01-02 13:17:16 المطران عطا الله حنا: القدس تضيع من أيدينا يوما بعد يوم |  2019-01-02 12:37:44 الحلبة الحزبية تشهد تحركات وتقلبات تمهيدا لاجراء انتخابات الكنيست في ال9 من نيسان المقبل |  2019-01-02 12:50:21 "واتس آب" يتوقف عن العمل في بعض الهواتف الذكية |  2019-01-02 12:15:17 توقع تقديم لائحة اتهام الاسبوع القادم بحق المشتبه فيهما بقتل الطالبة يارا ايوب 16 عاما من الجش |  2019-01-02 11:50:35 دراسة - الماريغوانا تعيد برمجة جينات الحيوانات المنوية! |  2019-01-02 11:50:19 غوغل تبتكر طريقة للتحكم بالأجهزة بدون لمس |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الأمم المتحدة: الجولان ذو سيادة سورية والإجراءات الإسرائيلية فيه لاغية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على سيادة سوريا على الجولان السوري، معتبرة أن كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيه باطلة ولاغية.



صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة بسيادة سوريا على الجولان المحتل واعتبار كل إجراءات الاحتلال الإسرائيلي فيه باطلة ولاغية. بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".


وقال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن تصويت الأغلبية الساحقة لمصلحة مشروع القرار حول "الجولان السوري المحتل" رسالة واضحة لإسرائيل بأن احتلالها للجولان أمر مرفوض وينتهك أحكام الميثاق ومبادئ القانون الدولي.


لافتا إلى أن أبناء الجولان السوري المحتل أفشلوا كل محاولات المحتل الإسرائيلي لتهويد الجولان وآخرها إفشالهم ما تسمى انتخابات المجالس المحلية في الثلاثين من الشهر الماضي.


وأضاف المندوب السوري إلى أن التصويت لمصلحة مشروع القرار حول الجولان السوري المحتل يؤكد من جديد رفض الدول الأعضاء استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان، ويؤكد أيضا أن محاولة إسرائيل ضمه إجراء باطل ولاغ وليس له أي أثر قانوني.


وقال الجعفري: لم نتفاجأ على الإطلاق بتصويت واشنطن ضد مشروع القرار الخاص بالجولان السوري المحتل لأن واشنطن نفسها شريك أساسي لإسرائيل في حروبها على المنطقة وفي حمايتها من أي مساءلة في مجلس الأمن على جرائمها.




كلمات متعلقة

الأمم, المتحدة:, الجولان, ذو, سيادة, سورية, والإجراءات, الإسرائيلية, فيه, لاغية,

تابعونــا

حزب الله متفائل في إمكانية حل أزمة الحكومة اللبنانية حزب الله متفائل في إمكانية حل أزمة الحكومة اللبنانية 2019-01-02 | 14:57:45

عبّر مسؤول كبير في حزب الله اللبناني عن اعتقاده في قرب تشكيل الحكومة الجديدة في...

الانهيارات الأرضية تودي بحياة 15 شخصا في إندونيسيا الانهيارات الأرضية تودي بحياة 15 شخصا في إندونيسيا 2019-01-02 | 11:21:18

قال مسؤولون في إندونيسيا إن فرق الإنقاذ تبحث عن ناجين من سلسلة من الانهيارات...

الكويتية فجر السعيد تغرد بالعبرية داعية للتطبيع الكويتية فجر السعيد تغرد بالعبرية داعية للتطبيع 2019-01-02 | 09:24:52

دعت الكاتبة الكويتية فجر السعيد إلى التطبيع مع اسرائيل، وإدخال رؤوس الأموال...

هندوراس تنوي فتح سفارة لها في القدس هندوراس تنوي فتح سفارة لها في القدس 2019-01-02 | 09:23:50

أعلنت هندوراس وإسرائيل والولايات المتحدة أنها ستعقد محادثات تتناول مسألة افتتاح...

ناسا تنجح في الوصول لأبعد منطقة يستكشفها البشر ناسا تنجح في الوصول لأبعد منطقة يستكشفها البشر 2019-01-02 | 09:17:38

اتصل مسبار الفضاء (نيو هورايزونز) التابع لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)...

مصرع 75 شخصاً في الفلبين جراء الفيضانات مصرع 75 شخصاً في الفلبين جراء الفيضانات 2019-01-02 | 07:30:08

أودت الانهيارات الأرضية والفيضانات الناجمة عن منخفض استوائي بحياة 75 شخصاً في شرق...

بومبيو لنتنياهو: سنبقى ملتزمين لإسرائيل بعد الانسحاب من سوريا بومبيو لنتنياهو: سنبقى ملتزمين لإسرائيل بعد الانسحاب من سوريا 2019-01-01 | 22:22:12

ابلغ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين...

واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018 واشنطن بوست ترصد: 15 كذبة لترامب يومياً في 2018 2019-01-01 | 10:01:35

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب أدلى بآلاف التصريحات...

أبوظبي تدخل غينيس بلوحة بانورامية في رأس السنة أبوظبي تدخل غينيس بلوحة بانورامية في رأس السنة 2019-01-01 | 08:30:33

دخلت إمارة أبوظبي موسوعة غينيس من خلال لتشكيل أكبر عدد من الأحرف في لوحة "عام سعيد...

إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمحطة قطارات في مانشستر إصابة 3 أشخاص في حادث طعن بمحطة قطارات في مانشستر 2019-01-01 | 08:22:24

أصيب ثلاثة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة، في حادث طعن بسكين في محطة فيكتوريا للقطارات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids محمد احمد قاسم أسدي دير ألاسد وفاة تشييع جنازة الشقيقين داخل سيارة نسيا النقب مدرسة والدهما عشيرة السيدمصرع مقتل حادث طرلاق مروع قرب عبلين حافلة سيارة اصابة شرطة اسعاف كابول هدم قاعة افراح مجلس اجتماع طارئ عبد الر حمن امر منع محكمة جرافات سياسة المدرسة المعمدانية الناصرة الفوج ال 62 من طلابها تخريج الثانوية تخرج نتسيرت عيليت تشييع جثمان محمد حسنين موسى اطلاق نار شجار عبلين قرية مثواه الاخير بيرم كيال لاعب برايتون الانجليزي نزهة لندن عائلته صور شوارع مصرع 95 مواطنا شخصا عربيا عرب حوادث حادث طرق قاتلة منذ بداية العام عامن 2015شريط فيديو فيسبوك اعتداء على مواطن عربي قرب مفرق حورة الشرةاصابة خطيرة عامل سقط ارتفاع شاهق سقالات رعنانا مستشفى نقله اسعاف شرطة ورشة بناء تماس كهربائي بيت المسنين قرية يركا دون اصابات اضرار اطفاء اخماد تماس كهربائي مصرع طفلة رضيعة نسي داخل سيارة مغلقه عراد الجنوب الشرطة اسعاف اختناق وفاة طالب الصف وعكة صحية المت به الرينة مدارس ابتدائية اغمي عليه الناصرة مدينة شرطة اسعاف شاب عامل قطف ثمار حقل كرم الجليل الاعلى اصابة لدغة أفعى رقطاء جدراعكا حركة تجارية مقاطعة المحلات العربية استيطان لجنة احتفالات سبت النور قداس كنيسة القيامه القدس عيد الفصح المجيد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com