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شرطة رام الله تكشف شبكة ترويج مخدرات وحبوب اجهاض عبر شركة مستلزمات طبية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت الشرطة في رام الله، اليوم الجمعة، إنها كشفت شبكة لترويج المخدرات وحبوب الإجهاض من خلال شركة مستلزمات طبية.



وبحسب بيان للشرطة، فإن شبكة من ثلاثة أشخاص تقوم بترويج مواد وعقاقير مخدرة وحبوب إجهاض، من خلال شركة لوازم طبية في بيتونيا غرب رام الله.


وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إنّه ووفقًا لمعلومات حصلت عليها إدارة مكافحة المخدّرات بشرطة رام الله، حول قيام شبكة تتكون من عدة أشخاص بترويج مواد وعقاقير مخدرة من خلال شركة مستلزمات طبية، تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة، وتوجهت قوة من الشرطة للشركة، وأثناء عملية التفتيش تم ضبط 94 حبة من حبوب الترامال المخدرة وحبوب لاريكا، وأخرى يشتبه أنها تستخدم في عمليات الإجهاض، وكمية من مادة يشتبه أن تكون مادة الحشيش المخدّرة.


وأضاف ازيقات أنه تم القبض على شخص يعمل محاسبًا في الشركة، وهو ابن مالكها.




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