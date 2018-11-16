اصابة, خطيرة, لشاب, تعرض, لاطلاق, نار, في, ام, الفحم,

حيث تم تقديم العلاجات الاولية له ونقله بواسطة سيارة الاسعاف المكثف الى مستشفى "هعيمق" بالعفولة وهو يعاني من جروح ما بين متوسطة لصعبة.هذا وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة .

وصل الى مركز النور الطبي مساء اليوم شاب 18 عاما مصاب جراء اطلاق نار عليه في حي الشيكون بام الفحم .

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