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اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار في ام الفحم



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وصل الى مركز النور الطبي مساء اليوم شاب 18 عاما مصاب جراء اطلاق نار عليه في حي الشيكون بام الفحم .


حيث تم تقديم العلاجات الاولية له ونقله بواسطة سيارة الاسعاف المكثف الى مستشفى "هعيمق" بالعفولة وهو يعاني من جروح ما بين متوسطة لصعبة.


هذا وفتحت الشرطة تحقيقا بالحادثة .




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