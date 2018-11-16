نيويورك, تايمز:, أمريكا, قد, تستبدل, ابن, سلمان, على, خلفية, مقتل, خاشقجي,

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كشفت مصادر إعلامية، عن اسم زعيم عربي سيقوم بزيارة إلى سوريا، خلال الأيام القليلة...
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير...
أعلنت السلطات المصرية عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف، اليوم الجمعة،...
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في اتصال...
خرج مواطنون سودانيون، اليوم الجمعة، للمشاركة في مظاهرات انطلقت في أعقاب صلاة...
أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن زلزالا شدته 5.8 درجة هز إقليم غرب بابوا...
قال مسؤولو الأرصاد الجوية إن عاصفة شتوية هبت على مناطق في الولايات المتحدة أدت...
أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ونائب وزير...
يغادر الليلة رئيس وزراء حكومة اسرائيل بنيامين نتنياهو للقيام بزيارة إلى البرازيل...
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الخميس، بموجات نزوح غير مسبوقة شهدها آخر جيب...