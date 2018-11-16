حماس, تكشف:, أوقفنا, عملاء, ساعدوا, الاحتلال, في, الدخول, الى, خانيونس,

كشف القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، تفاصيل جديدة عن العملية التي قام بها الاحتلال في خانيونس جنوب القطاع، قبل أيام والتي أفشلتها كتائب القسام الجناح العسكري للحركة..

وأضاف حمدان في لقاء مع تلفزيون المنار اللبنانية: "هناك عملية تحقيقات واسعة، وتم اعتقال عملاء شاركوا التسهيل للاحتلال في عمليتهم، ولن نمرر الأمر مرور الكرام، وسنتعامل مع المسألة بكل تفاصيله".وأكد أن حركته "ستقول من هم العملاء المتورطين، كما أظهرت نتائج تحقيقات في مناسبات عديدة".ولفت إلى أن "هناك معركة حقيقية مع الاحتلال، تتعلق بموضوع الاختراق الأمني"، مشيراً إلى أن المقاومة "نجحت في العقدين الماضيين أن تقدم تجربة فريدة في مواجهة حالة التجنيد الإسرائيلي".وأوضح أن "العملية الأمنية لم تكن تستهدف نور الدين بركة رغم موقعه القيادي في كتائب القسام، والذي دفعه مباشرة للتعامل مع السيارة المشبوهة ما أسفر عن استشهاده".