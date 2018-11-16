كيفانش, تاتليتوغ, يسبب, ازمة, سير, ويغضب, المواطنون,

تسبب النجم التركي ​كيفانش تاتليتوغ​ بأزمة سير خلال تصوير دوره في مسلسله الجديد ​الاصطدام​.

وادى ذلك الى انزعاج المواطنون بسبب توقف الحركة المرورية في الاتجاهين، وتم حلّ ذلك بعد انهاء كيفانش من التصوير.وكان قد طرح كيفانش الإعلان الترويجي لمسلسله الجديد عبر صفحته الشخصية على أحد مواقع التواصل الإجتماعي.ومن المقرر إنطلاق عرضه يوم 22 تشرين الثاني نوفمبر على شاشة Show TV .ويجسد خلال المسلسل دور محقق شرطة يدعى "ماهر"، يخسر زوجته وابنته في حادث إرهابي، ومن المفترض ان ينال اعجاب الجمهور كأعماله السابقة.