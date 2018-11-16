تركيا:, لم, نعرض, أبدا, تحجيم, التحقيق, بمقتل, خاشقجي, مقابل, ترحيل, غولن,

نفت تركيا أنها تسعى للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لتحجيم تحقيق أنقرة في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، مقابل طرد واشنطن رجل الدين التركي المعارض، فتح الله غولن.

وقال مسؤول تركي كبير لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، إن مسألة ترحيل غولن، الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء محاولة الانقلاب في البلاد أواسط يوليو 2016 مطالبة بتسليمه، والتحقيق في قضية مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية باسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي موضوعان منفصلان.وأوضح المسؤول، حسب الوكالة: "لم تعرض تركيا في أي وقت تحجيم التحقيق بشأن خاشقجي مقابل ترحيل فتح الله غولن".وأضاف المصدر: "ليست لدينا نية للتدخل في التحقيق حول قضية خاشقجي مقابل أي مكسب سياسي أو قانوني".