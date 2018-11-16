مر, صدفة, أمام, ورشة, -مصرع, الحاج, ماجد, أبو, شقره, من, ام, الفحم, بعد, ان, سقطت, على, راسه, حجارة, بلوك,

لقي الحاج ماجد عبد الرؤوف سليمان أبو شقره (أبو أحمد) 74 عاما من ام الفحم مصرعه بحادث عمل وقع في حي الباطن بمدينة ام الفحم اليوم الجمعةتمّ نقل العامل إلى مستشفى رمبام الحكومي في حيفا هناك اقر الاطباء وفاته متأثرا بجراحه .واشارت الشرطة انه يتضح من التحقيقات الاولية ، ان المرحوم مر صدقة من امام ورشة بناء هناك وفي تلك اللحظة اصطدم ذراع رافعة (מנוף) بحائط في ورشة البناء فأنهارت حجارة بلوك وسقطت على رأس الحاج عبد الرؤوف عندما مر صدفة من المكان ولم يكن يعمل هناك.واكدت الشرطة انه تم اعتقال سائق الرافعة للتحقيق معه.