أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، مساء اليوم الجمعة، استمرار مسيراتها الشعبية والسلمية في كافة مخيمات العودة شرق قطاع غزة حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها المسيرة.

ودعت الهيئة، جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة في الجمعة القادمة تحت شعار جمعة "المقاومة توحدنا وتنتصر"، تأكيداً على استمرار مسيرات العودة، ووفاء لشهداء المقاومة، ولوحدة وخيارات شعبنا.وقالت الهيئة في ختام جمعة "التطبيع مع العدو جريمة وخيانة": "إن التطبيع مع دولة الاحتلال جريمة وخيانة، ما يستدعي من شعوبنا العربية التحرك الفوري لتوسيع حالة الإسناد لشعبنا الفلسطيني، ودائرة الضغط على الاحتلال والدول الداعمة له، عن طريق رفض التطبيع وملاحقة رموزه، والضغط من أجل فرض قانون يجرم التطبيع مع الاحتلال، وتأسيس لجان المقاطعة في مختلف البلدان العربية".