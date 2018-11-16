تطور, جديد, في, قضية, سعد, لمجرد, والسبب, لقاءه, بالضحية!,

كشف سفيان الحراق صديق الفنان ​سعد لمجرد​ عن تطورات قضية اتهام الأخير باغتصاب فتاة فرنسية.

مشيرا الى انه لا يفهم الاسباب التي أدت الى تأجيل اللقاء بين لمجرد والفتاة، ونشر الحراق صورة للمجرد وعلّق عليها قائلا: "للأسف تأجيل مقابلة بين البنت و بين سعد و رفض القاضي التحقيق بإعطاء صراح مؤقت ل سعد و لكن المحامي سيعطي الأسبوع المقبل ضمانات أكثر للسماح ب صراح مؤقت ل سعد و أنشالله خير و محامي متفائل و أنشالله و لن ننساك أخويا العزيز".