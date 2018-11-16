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الثلوج تشل الحركة في نيويورك - فيديو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أدى تساقط الثلوج أمس الخميس لأول مرة هذا العام في نيويورك، إلى شل الحركة وخلق ازدحاماً كبيراً في الطرق، وزيادة كبيرة في سعر سيارات الأجرة.



ونشر مكتب الطوارئ في نيويورك توصيات حول الرحلات.


كما نشرت الشرطة المحلية تغريدة على حسابها في "تويتر" وجهتها إلى سكان المدينة وجاء فيها: "الثلوج تساقطت مع المطر وقد يتسبب ذلك في تشكيل طبقة جليد،  فكونوا حذرين عند التنقل عبر الطرق، واحسبوا حسابكم أن رحلتكم يمكن أن تأخذ وقتاً أطول".



وبدأت بلدية نيويورك رش طرق المدينة بمواد تذيب الثلوج، وخاصة قرب مداخل المترو.


وارتفع سعر التنقل بواسطة سيارة الأجرة "Uber" لمسافة 2.6 كلم، بعد تساقط الثلوج من 18 دولاراً، إلى 48 دولاراً.


وطبقا لتنبؤات حالة الطقس فإن تساقط الثلوج سيستمر لعدة ساعات ليحل المطر مكانه بعد ذلك، إذ درجات الحرارة في المساء ستبدأ ترتفع وستبلغ نهاراً 5-6 درجة.




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