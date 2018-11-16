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اصابة خطيرة لعامل من ام الفحم سقطت عليه حجارة بلوك



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أسفر حادث عمل وقع في حي الباطن بمدينة ام الفحم اليوم الجمعة عن إصابة مواطن (74 عامًا) من المدينة بجراح خطيرة.


 تمّ نقله على إثرها إلى مستشفى رمبام الحكومي في حيفا.


التحقيق الأولي أشار إلى أنّ حجارة بلوك سقطت على المصاب من حائط مبنى كان يعمل فيه بورشة بناء في المدينة، والتحقيقات ما زالت جارية.




الصورة توضيحية ...
اصابة خطيرة لعامل من ام الفحم سقطت عليه حجارة بلوك




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