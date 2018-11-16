الناصرة - مسيرة الميلاد ال 36 يوم الاثنين 24.12.2018 وإضاءة الشجرة يوم الاحد 2.12.2018

عقدت جمعية الموكب لمسيرة الميلاد اجتماعها السنوي العام، قررت فيه مواعيد احتفالات الميلاد لسنة 2018، وقد تقرر اقامة الاحتفال بإضاءة الشجرة يوم الاحد 2.12.2018 الساعة السادسة مساءً في مركز القديس انطون في شارع بولس السادس في الناصرة، وأما مسيرة الميلاد ال 36 فستقام ليلة العيد يوم الاثنين 24.12 الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر.هذا وعقدت الجمعية اجتماعاً مع شرطة الناصرة شارك فيه مدير الشرطة السيد السيد ميني بنيامين والطاقم المسؤول عن تنفيذ المسيرة من قبلهم واجتماعا مع بلدية الناصرة ورئيسها السيد علي سلام والسيد خالد بطو مدير دائرة الثقافة والشباب، من اجل تنسيق تنظيم ألاحتفالات تم خلالها التشديد على ضرورة ايجاد حلول لازمة السير الخانقة خلال يوم المسيرة مثل تنظيم حركة المفارق الرئيسية وخصوصا في مخارج المدينة من قبل افراد الشرطة والبلدية وفحص امكانية فتح مواقف سيارات خارج الناصرة وتنظيم حافلات لنقل القادمين اليها. وقد اشاد مدير الشرطة والطاقم بمهنية عمل الجمعية والتي تقوم بتنفيذ جميع متطلبات الامن والآمان التي تطلبها الشرطة وهذا هو احد اسباب نجاح هذه المسيرة.السيد علي سلام رئيس بلدية الناصرة اكد بدوره على اهمية هذه المسيرة التي تعتبر الاكبر في البلاد والتي تجمع جمهور كبير من كل الحارات ومن كل الاديان ومن جميع انحاء البلاد وأكد ان البلدية ستستمر بدعم المسيرة مثل كل سنة.الجمعية شكرت بدورها مدير الشرطة السيد ميني بنيامبن والسيد علي سلام رئيس بلدية الناصرة على التعاون الكبير والهام بين الجمعية، البلدية والشرطة ودورهم الكبير في انجاح احتفالات الميلاد في الناصرة.