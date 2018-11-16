نتنياهو, ينفي, الشائعات, حول, تبكير, الانتخابات, العامة,

نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ما روج من شائعات حول تبكير الانتخابات العامة.

وأكد وجوب بذل كل جهد مستطاع للحفاظ على حكومة اليمين وعدم تكرار الخطأ الذي ارتكب عام 1992 حين اسقطت حكومة يمينية وتولت زمام الحكم حكومة يسارية جلبت على دولة إسرائيل كارثة أوسلو.واطلع السيد نتنياهو رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت خلال اجتماع عقد بينهما اليوم على قراره توليه حقيبة الجيش في المرحلة الراهنة وذلك نظرا للتحديات المصيرية التي تواجهها دولة إسرائيل.وأعلن مكتب رئاسة الوزراء ان نتنياهو سيجري مطلع الأسبوع المقبل محادثات مع رؤساء الائتلاف الحكومي.