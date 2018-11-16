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مصرع امرأة (70 عاما) دهستها حافلة في نتسيرت عيليت



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقيت امرأة تبلغ من العمر 70 عاما مصرعها جراء تعرضها للدهس من قبل حافلة اليوم الجمعة علىش ارع تابور في مدينة نتسيرت عيليت .



وتم اقرار وفاة المصابة في طريقها الى المستشفى الايطالي في الناصرة بسيارة الاسعاف .



وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.
مصرع امرأة (70 عاما) دهستها حافلة في نتسيرت عيليت




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