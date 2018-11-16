تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-09 23:48:43 الريال يهزم ليجانيس ويضع قدما في ربع نهائي الكأس |  2019-01-10 00:39:19 اصابة رجل 45 عاماً باطلاق نار في مدينة طمرة |  2019-01-09 22:09:14 نائب رئيس برشلونة يثير الشكوك حول مستقبل فالفيردي |  2019-01-09 22:06:35 ابو عبيدة يوجه رسالة لأهل الضفة الغربية |  2019-01-09 20:02:58 يركا:القاء قنابل خلال جلسة في المجلس المحلي |  2019-01-09 20:00:55 نتنياهو وترامب سيجتمعان قبيل الانتخابات |  2019-01-09 20:00:32 استدعاء جميع طلاب مدرسة "قتلَة" الرابي |  2019-01-09 18:17:01 الهستدروت تستأنف على اوامر المنع التي اصدرتها المحكمة ضد الإضراب في المستشفيات‎ |  2019-01-09 18:15:18 اللد:القاء القبض على مشتبه بإطلاق نار وحيازة أسلحة غير قانونية |  2019-01-09 14:58:00 أستراليا تلمح إلى إمكانية منحها رهف القنون حق اللجوء |  2019-01-09 14:23:31 تقديم تصريح مدع ضد محمد لبابيدي من عكا بشبهة قتل زوجته ايمان عوض من عكا طعنا بالسكين |  2019-01-09 14:15:46 جبارين للوزير درعي: مخططات توسيع حريش تخنق البلدات العربية وتحاصرها |  2019-01-09 14:10:12 السجن 5 سنوات لسائق 44 عاما من شفاعمرو بتهمة التسبب بموت سائق دراجة نارية بحادث وتركه مصابا |  2019-01-09 13:47:16 كابول - اختفاء اثار الشاب ايمن عبد الغني (23 عاما) وعائلته تناشد الجمهور المساعدة في البحث عنه |  2019-01-09 13:20:29 تمديد اعتقال مقاول من كفرقرع بشبهة اطلاق نار على مهندس بعد خلاف بينهما في ورشة بناء بقيساريا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

توقعات - يوم الاحد سيتم الاعلان عن شهر اذار القادم موعدا لانتخابات مبكرة في الكنيست بعد استقالة ليبرمان



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



من المتوقع ان يتم يوم الاحد القادم تحديد موعد متفق عليه لانتخابات مبكرة للكنيست.



وتشير التوقعات الى  ان تجري الانتخابات المبكرة للكنيست في شهر آذار مارس المقبل .



وتاتي هذه الانتخابات المبكرة في ظل مطالة مسؤولين ووزراء , لئريس الحكومة نتانياهو الذهاب لانتخابات مبكرة في الكنيست بعد استقالة وزير الجيس افيعدور ليبرمان من منصبه على ضور اتفاقية التهدئة في قطاع غزة .




كلمات متعلقة

توقعات, -, يوم, الاحد, سيتم, الاعلان, عن, شهر, اذار, القادم, موعدا, لانتخابات, مبكرة, في, الكنيست, بعد, استقالة, ليبرمان,

تابعونــا

اصابة رجل 45 عاماً باطلاق نار في مدينة طمرة اصابة رجل 45 عاماً باطلاق نار في مدينة طمرة 2019-01-10 | 00:39:19

جاء في بيان صادر عن مركز الزهراوي الطبي أن الطواقم الطبية قامت بنقل رجل 45عاماً الى...

يركا:القاء قنابل خلال جلسة في المجلس المحلي يركا:القاء قنابل خلال جلسة في المجلس المحلي 2019-01-09 | 20:02:58

علم مراسل الصنارة نت مساء اليوم الاربعاء انه خلال جلسة للمجلس المحلي في يركا تم...

الهستدروت تستأنف على اوامر المنع التي اصدرتها المحكمة ضد الإضراب في المستشفيات‎ الهستدروت تستأنف على اوامر المنع التي اصدرتها المحكمة ضد الإضراب في المستشفيات‎ 2019-01-09 | 18:17:01

في اعقاب صدور أوامر المنع خلال ليلة أمس ردا على النية بالشروع بإضراب من قِبل موظفي...

اللد:القاء القبض على مشتبه بإطلاق نار وحيازة أسلحة غير قانونية اللد:القاء القبض على مشتبه بإطلاق نار وحيازة أسلحة غير قانونية 2019-01-09 | 18:15:18

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تلقت الشرطة ليلة أمس...

تقديم تصريح مدع ضد محمد لبابيدي من عكا بشبهة قتل زوجته ايمان عوض من عكا طعنا بالسكين تقديم تصريح مدع ضد محمد لبابيدي من عكا بشبهة قتل زوجته ايمان عوض من عكا طعنا بالسكين 2019-01-09 | 14:23:31

تم اليوم الاربعاء في محكمة الصلح بحيفا تقديم تصريح مدع بحق المواطن محمد لبابيدي 37...

جبارين للوزير درعي: مخططات توسيع حريش تخنق البلدات العربية وتحاصرها جبارين للوزير درعي: مخططات توسيع حريش تخنق البلدات العربية وتحاصرها 2019-01-09 | 14:15:46

لا تزال المخططات الحكومية بشأن مدينة حريش الواقعة في قلب منطقة وادي عارة تثير...

السجن 5 سنوات لسائق 44 عاما من شفاعمرو بتهمة التسبب بموت سائق دراجة نارية بحادث وتركه مصابا السجن 5 سنوات لسائق 44 عاما من شفاعمرو بتهمة التسبب بموت سائق دراجة نارية بحادث وتركه مصابا 2019-01-09 | 14:10:12

حكمت المحكمة المركزية في حيفا اليوم الاربعاء على شاب (44 عاما من شفاعمرو بالسجن 5...

كابول - اختفاء اثار الشاب ايمن عبد الغني (23 عاما) وعائلته تناشد الجمهور المساعدة في البحث عنه كابول - اختفاء اثار الشاب ايمن عبد الغني (23 عاما) وعائلته تناشد الجمهور المساعدة في البحث عنه 2019-01-09 | 13:47:16

تناشد عائلة عبد الغني في كابول الجمهور المساعدة في البحث عن ابنها الشاب ايمن (23...

تمديد اعتقال مقاول من كفرقرع بشبهة اطلاق نار على مهندس بعد خلاف بينهما في ورشة بناء بقيساريا تمديد اعتقال مقاول من كفرقرع بشبهة اطلاق نار على مهندس بعد خلاف بينهما في ورشة بناء بقيساريا 2019-01-09 | 13:20:29

اعتقلت الشرطة رجلا 35 عاما من كفرقرع يعمل مقاولا بشبهة اطلاق النار على مهندس بعد...

فيديو وصور -جبل الشيخ تكسوه الثلوج واستعدادات مكثفة لفتحه فيديو وصور -جبل الشيخ تكسوه الثلوج واستعدادات مكثفة لفتحه 2019-01-09 | 12:25:39

تجري في منتجع جبل الشيخ الاستعدادات على قدم وساق لافتتاحه امام الزوار خلال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids 5 اصابات بينها خطيرة انقلاب حادث طرق سيارة قرية المشهد انحدار منحدر عطا جابر لاعب مكابي حيفا صورة مسجد الاقصى القدس الفوز كأس الدولة مكابي تل ابيبطفلة رضيعة المغار قرية ابتلعت 10 اغوروت قطعة معدنية دهس .شرطي الناصرة المنطقة الصناعية البحث عن مشتبه سائق سيارة خصوصية جثة امرأة الطيرة العثور فارقت الحياة تحقق الشرطة اطلاق نار رميا رصاص كفر قرع قتل جريمة الشاب رضا محمد عثامنة لجنة شعبية استنكار العنفرجا اغبارية اطلاق سراح ابناء البلد قيادي ام الفحم حبس منزلي مصنع عامل الجديدة المكر سقوط مصنع حيفا حادث مصرع امرأة حادث طرق الفريديس رضيعة سيارة شاحنة اصابة اخرين أولجا اشقر كلوي نعيم انجيلي يافا اضراب جزئي عكا محلات فتحت ابوابها تعمل كالمعتاد يوم الارض الخالد تفتيش حتى لو لم تكن مشتبها الشرطة السماح قراءة اولى قانون شارع بئر عربي السبع حادث سلام أبو كف ام بطين تل السبع طرق مروع شاب سيارة حافلة مصرع وفاة اصابة خطيرة شاهدوا سقوط شجرة انفجار كبير اعمدة الكهرباء رهطوصول حجاج المدينة المنورة الرينة الطيبة موظفو بلدية طمرة اعتصام امام اعتداء ممتلكات مظاهرة رفع شعارات
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com