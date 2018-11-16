توقعات, -, يوم, الاحد, سيتم, الاعلان, عن, شهر, اذار, القادم, موعدا, لانتخابات, مبكرة, في, الكنيست, بعد, استقالة, ليبرمان,

وتشير التوقعات الى ان تجري الانتخابات المبكرة للكنيست في شهر آذار مارس المقبل .وتاتي هذه الانتخابات المبكرة في ظل مطالة مسؤولين ووزراء , لئريس الحكومة نتانياهو الذهاب لانتخابات مبكرة في الكنيست بعد استقالة وزير الجيس افيعدور ليبرمان من منصبه على ضور اتفاقية التهدئة في قطاع غزة .

من المتوقع ان يتم يوم الاحد القادم تحديد موعد متفق عليه لانتخابات مبكرة للكنيست.

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