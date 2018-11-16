"واتس, آب", تتيح, تبادل, الأرقام, "تلقائيا", دون, أخطاء!,

تعمل "واتس آب" على إطلاق تحديث جديد تم إعداده لتسهيل عملية تبادل الأرقام والمعلومات "دون أخطاء" مع الآخرين.

وبحسب ما ورد، يتم تطوير برنامج ذكي يتيح للمستخدمين مشاركة تفاصيل الاتصال الخاصة بهم على الفور، دون الحاجة إلى الضغط على أي زر، أو النقر على شاشة تعمل باللمس.ويُعتقد أن خدمة الرسائل المملوكة من قبل فيسبوك، على وشك إطلاق ميزة جديدة تتيح تبادل أرقام الاتصال، عن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة، باستخدام كاميرا الهاتف.وسيؤدي ذلك إلى تثبيت الاسم ورقم الهاتف في قائمة جهات اتصال الهاتف، على الفور.وتم رصد التحديث المزعوم من قبل WABetaInfo، والذي يراقب الإصدارات الخاضعة للتجريب من "واتس آب"، للكشف عن الميزات الجديدة.وفي حال كنت ترغب بإضافة جهة اتصال جديدة في واتس آب، يمكنك استخدام رمز الاستجابة السريعة (QR)، حيث سيتم إضافة الرقم تلقائيا إلى قائمة جهات الاتصال الخاصة بك على الهاتف.