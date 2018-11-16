قصي, خضر, يتخلى, عن, شعره, الطويل.., صورة,

أثار الفنان السعودي ​قصي خضر​ الجدل، بعد ظهوره في كواليس تصوير الحلقة الأولى من Arabs Got Talent، الذي يشارك في تقديمه مع الإعلامية ريا أبي راشد.وظهر قصي خضر بـ"لوك" جديد، حيث تخلى عن شعره الطويل لأول مرة، الذي إشتهر به في المواسم السابقة.كشف الفنان السعودي ومقدم برنامج "آراب غوت تالنت" قصي خضر أنه بدأ بالترويج لألبومه الجديد الذي سيطرحه بحسب ما أكد في 21 أيلول الحالي بمناسبة اليوم الوطني السعودي خاصة ان الألبوم سيحمل عنوان "سعودي".يُذكر أن آخر أعمال قصي خضر ألبوم "سعودي"، والذي طرحه العام الماضي، ويضم 6 أغنيات.