تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-15 08:16:38 المحامي زكي كمال: تزامن مؤتمر وارسو مع مرور اربعين عاما على الثورة الايرانية جاء خدمة لأهداف وتوجهات الولايات المتحدة |  2019-02-18 09:08:22 المحامي عمران خطيب : نجل رئيس سلطة محلية اعتدى علي بالضرب المبرح وحاول تصفيتي وقتلي وقدمت شكوى للشرطة |  2019-02-18 08:53:24 الشوكولاتة تقلل خطر اضطرابات القلب |  2019-02-18 08:52:03 توضيح سعودي بشأن تقارير شراء ولي العهد لمانشستر يونايتد |  2019-02-18 08:18:28 فيديو وصور - عميل سري للشرطة يوقع بعشرات المشتبهين العرب من النقب بتجارة السلاح والمخدرات في الجنوب |  2019-02-18 05:56:12 رام الله ردا على خصم رواتب الأسرى: إسرائيل تقرصن أموال الشعب الفلسطيني |  2019-02-18 05:52:45 تواصل الاجواء الباردة والماطرة |  2019-02-17 22:30:14 منصور دهامشة:موقفنا كان ولم يزل الحفاظ على القائمة المشتركة في مواجهة التحديات السياسية |  2019-02-18 00:01:40 اصابة شاب بجراح متوسطة اثر اطلاق نار في باقة الغربية |  2019-02-17 21:16:40 اصابة جندي اسرائيلي وعشرات الفلسطينيين على حدود قطاع غزة |  2019-02-17 21:00:55 اصابة رجل وابنه خلال شجار في حرفيش |  2019-02-17 19:31:31 ترامب يهدد اوروبا بالدواعش |  2019-02-17 19:29:09 اصابة طفل سقط عن حصان في النقب |  2019-02-17 13:50:46 انتهاء الجلسة بين مركبات القائمة المشتركة ورئيس بلدية الناصرة علي سلام |  2019-02-17 12:53:41 افتتاح حديقة فلسطين بمدريد |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

قصي خضر يتخلى عن شعره الطويل.. صورة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق





أثار الفنان السعودي ​قصي خضر​ الجدل، بعد ظهوره في كواليس تصوير الحلقة الأولى من Arabs Got Talent، الذي يشارك في تقديمه مع الإعلامية ريا أبي راشد.


وظهر قصي خضر بـ"لوك" جديد، حيث تخلى عن شعره الطويل لأول مرة، الذي إشتهر به في المواسم السابقة.


كشف الفنان السعودي ومقدم برنامج "آراب غوت تالنت" قصي خضر أنه بدأ بالترويج لألبومه الجديد الذي سيطرحه بحسب ما أكد في 21 أيلول الحالي بمناسبة اليوم الوطني السعودي خاصة ان الألبوم سيحمل عنوان "سعودي".


يُذكر أن آخر أعمال قصي خضر ألبوم "سعودي"، والذي طرحه العام الماضي، ويضم 6 أغنيات.




كلمات متعلقة

قصي, خضر, يتخلى, عن, شعره, الطويل.., صورة,

تابعونــا

ماجد المهندس يقبل يد نجوى كرم في كواليس حفلهما ويتبادلا الغزل ماجد المهندس يقبل يد نجوى كرم في كواليس حفلهما ويتبادلا الغزل 2019-02-17 | 11:08:22

أحيت الفنانة البنانية نجوى كرم حفل عيد الحب، والذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان فبراير...

على خطى الشاب خالد.. الشاب كاديل يغني "أنا نبغيها" في عيد الحب على خطى الشاب خالد.. الشاب كاديل يغني "أنا نبغيها" في عيد الحب 2019-02-17 | 09:19:58

تزامنا مع عيد الحب، أصدر الفنان المغربي كاديل المقيم في إيطاليا أغنية رومانسية...

خمنوا كم حجم ثروة الفنانة أحلام ! خمنوا كم حجم ثروة الفنانة أحلام ! 2019-02-15 | 12:50:56

احتفلت الفنانة الإماراتية أحلام الأربعاء، بعيد ميلادها الـ50، الذي يصادف الثالث...

ممثل سعودي يصف العمل مع حليمة بولند بـ “النحس”! ممثل سعودي يصف العمل مع حليمة بولند بـ “النحس”! 2019-02-15 | 10:30:53

اعترف المنتج والممثل السعودي خالد منقاح بأنه يتجنب العمل مع الإعلامية الكويتية...

مايا دياب تتألق بالابيض في حفلة عيد الحب في مصر مايا دياب تتألق بالابيض في حفلة عيد الحب في مصر 2019-02-15 | 08:31:11

أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب أولى فقرات حفل عيد الحب في أحد الفنادق بالقاهرة...

وفاة الفنانة المصرية نادية فهمي 69 عاما وفاة الفنانة المصرية نادية فهمي 69 عاما 2019-02-14 | 14:30:35

توفيت الفنانة المصرية نادية فهمي، صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 69 عاما، بعد...

محمد رمضان يكشف عن اللوك الذي سيظهر به في «زلزال» محمد رمضان يكشف عن اللوك الذي سيظهر به في «زلزال» 2019-02-14 | 11:00:11

شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره بأول صورة له من كواليس مسلسله الجديد...

اتهام جديد ضد سعد لمجرد باغتصاب فتاتين مغربيتين اتهام جديد ضد سعد لمجرد باغتصاب فتاتين مغربيتين 2019-02-14 | 12:00:51

مازالت المصائب تتوالى على الفنان المغربي سعد لمجرد، فبعد اتهامه باغتصاب فتاتين...

«الريش» يمنح هيفاء وهبي سحرًا خاصًا ... اليكم سعر ثوبها «الريش» يمنح هيفاء وهبي سحرًا خاصًا ... اليكم سعر ثوبها 2019-02-14 | 09:27:14

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي جمهورها بمجموعة صور حديثة لها، خلال تواجدها...

أحلام تحتفل بعيد ميلادها مع محبيها أحلام تحتفل بعيد ميلادها مع محبيها 2019-02-13 | 13:00:00

شاركت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ متابعيه منشورا أخفت فيه عمرها الحقيقي بطريقة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids رهط مظاهرة نصرة المسجد الاقصى المبارك القدس بلدية اللجنة الشعبيةمسيرة عيد الفطر تكبيرات كشفية ام الفحم مدينة حورة مقيد سلاسل حديدية عامود بيت توقيف النقب شقيقه . تحقيق الشرطة جابي قديس رئيس الجمعية الخيرية الرثوذكسية في يافا طعن قتل السجن الحكم المؤبد منزه مفرق طمرة حادث طرق خطيرة اصابات وقع اسعا شرطة سيرحريق هائل منطقة حرشية العين قرية طرعان اشجار قرب البيوت اطفاء اخماد اصابة متوسطة بحادث طرق ذاتي انقلاب سيارة قرب يانوحغرق 4 اشخاص اصابة احدهم حرجة شاطئ الطلاب مدينة اسعاف خفر السواحل مصرع شاب عبوة حريق شارع صلاح الدين القدس محكمة الصلح الشرطة مقتل رجل اطلاق نار الرامة الشرطة قرية اسعاف حسين قبلان بيت جن سيارته مدخل محطة وقود اعتقال شاب ابو سنان قرية دهس شرطي عمله خلال سياقة رخصته مسحوبة ملغية استمرار اعمال البحث عن الفتى 14 عاما جسر الزرقاء شاطئ البحر غرق غواصة خفر سواحل حي النهضة المغرب مهرجان موازين الفني الرباط العالمي يارا مشعور ليلك الصنارة جولة مندوبة رئيسة تحرير المحطة المركزية القدس طعن اطلاق نار فلسطين ’ اصابة امرأة تقديم لائحة اتهام ابراهيم اغبارية ام الفحم محاولة الانضمام داعش سوريا صفوف تنظيم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com