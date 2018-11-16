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نيمار: آرسنال محظوظ بإيمري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أشاد البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان، بالإسباني أوناي إيمري، مدربه السابق مع الفريق الفرنسي، والحالي لآرسنال الإنجليزي.  



وقال نيمار، خلال المؤتمر التقديمي لودية البرازيل وأوروجواي، على ملعب الإمارات "آرسنال يقدم كرة قدم رائعة تحت قيادة المدرب إيمري".


وأضاف "آرسنال حقق سلسلة جيدة من الانتصارات خلال الفترة الماضية، الجميع يعلم أن إيمري مدرب عظيم، ونحن نعلم قدراته الفنية جيدًا، آرسنال محظوظ به".


وتابع نيمار "كنت سعيدًا بالعمل مع أوناي إيمري، لأنه مدرب يعمل بشكل جاد للغاية، كان يعلمنا كرة القدم، أتمنى له التوفيق وأن يجلب النتائج الجيدة لآرسنال".


ويحتل نادي آرسنال، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 24 نقطة، بفارق 8 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب الصدارة.




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