واشنطن, ستصوت, ضد, قرار, أممي, بشأن, الجولان,

قالت مندوبة واشنطن لدي الأمم المتحدة نيكي هايلي، إن بلادها ستصوت الجمعة ضد مشروع قرار سنوي تقره الجمعية العامة للأمم المتحدة سنويا بشأن مرتفعات الجولان السورية المحتلة.

وأوضحت هايلي في بيان وزعته البعثة الأمريكية، أن الإدارات الأمريكية كانت في السابق تمتنع عن التصويت على مشروع القرار الذي وصفته بأنه “غير منطقي”، مضيفة أن إدارة ترامب تعد القرار الذي سيطرح الجمعة”متحيزا بوضوح ضد إسرائيل”.وقالت: “هذا القرار لا يفعل شيئا لإقناع أي طرف بالتوصل إلى اتفاقية سلام”، مضيفة أن الفظائع التي يواصل النظام السوري ارتكابها، تثبت عدم صلاحيته لحكم أي شخص. وأن التأثير المدمر للنظام الإيراني داخل سوريا، يمثل تهديدات رئيسية للأمن الدولي”.وينص مشروع القرار على أن” القرار الإسرائيلي المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 بفرض قوانين إسرائيلوولايتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل، يعد باطلا ولاغيا وليس له أي صحة على الإطلاق، كما أكد مجلس الأمن في قراره 497.