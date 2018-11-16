إصابة, 3, شبان, برصاص, الجيش, الاسرائيلي, في, غزة,

أصيب ثلاثة مواطنين عقب إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي على المشاركين في مسيرات العودة السلمية على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، اليوم الجمعة.

وقال شهود عيان، إن 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي، اثنان منهم بحالة خطيرة، حيث نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.