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إصابة 3 شبان برصاص الجيش الاسرائيلي في غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أصيب ثلاثة مواطنين عقب إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي على المشاركين في مسيرات العودة السلمية على مقربة من السياج الحدودي شرق مدينة غزة، اليوم الجمعة.



وقال شهود عيان، إن 3 شبان أصيبوا بالرصاص الحي، اثنان منهم بحالة خطيرة، حيث نقلوا إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة.




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