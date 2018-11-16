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الشاب جورج ديك من يافا سفيرا لاسرائيل في اذربيجان



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت وزارة الخارجية في القدس عن تعيينها أول مواطن عربي مسيحي في منصب سفير.




 السفير الجديد هو الشاب جورج ديك من يافا وهو موظف يعمل في وزارة الخارجية منذ حوالي عشر سنوات، وقد تم تعيينه سفيرا لاسرائيل في باكو عاصمة أذربيجان.




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