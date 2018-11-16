نتنياهو, يواصل, مساعيه, لاحتواء, أزمة, الائتلاف, الحكومي,

يواصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساعيه لايجاد مخرج من الازمة التي تعصف بالائتلاف الحكومي وتهدد مستقبله، اثر استقالة الوزير افيغدور ليبرمان.

ويجتمع نتنياهو بعد ظهر اليوم مع رئيس حزب البيت اليهودي نفتالي بينت الذي يشترط بقاء حزبه في الحكومة بتوليه حقيبة الجيش خلفا لليبرمان. وقد تنامت الأصوات داخل الائتلاف الحكومي الداعية الى تبكير موعد الانتخابات العامة.واكدت وزيرة العدل ايليت شاكيد انه من الحيوي اسناد حقيبة الجيش الى الوزير بينت لاعادة قوة الردع الى إسرائيل. وشددت على انه باستطاعة إسرائيل تحقيق النصر مجددا، اذ من غير المستحسن إبقاء الوضع في جنوب البلاد كما هو الحال عليه الان.