نتنياهو, يواصل, مساعيه, لاحتواء, أزمة, الائتلاف, الحكومي,

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اختتمت هذا الاسبوع مدرسة مشيرفة الابتدائية الجماهيرية فعاليات الابحار الآمن في...
بادر النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة بالشهر الاخير بجمع مبلغ 650 الف شيكل من...
اسفر حريق منزل في بلدة يافة الناصرة عن اصابة سيدة (٧٠ عاما) بجراح خطيرة ورجل (٦٧)...
شيّعت جماهير غفيرة من مدينة ام الفحم، اليوم السبت، جثمان القتيلة سوار زكريّا...
عمم اتحاد جبال الناصرة للمياه والصرف الصحي، بيانا على وسائل الإعلام ذكر فيه أن:...
اقيمت يوم الجمعة 8.2 الامسية الثانية عشر من المسابقة القطرية الرابعة لمعرفة الكتاب...
اعلنت عائلة الشابة سوار قبلاوي ضحية حادث القتل الذي وقع في تركيا , ان الجنازة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة القدس انه بالتعاون بين الشرطة وحرس الحدود...
يكون الجو، اليوم السبت ، غائما جزئيا الى غائم، ويطرأ انخفاض آخر على درجات...
خطوة مباركة قامت بها لجنة مسجد عمر بن الخطاب في عرابة باقامة وتخصيص قاعة لبيت...