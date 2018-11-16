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كوتينيو يسابق الزمن للحاق بمواجهة أتلتيكو مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يعمل البرازيلي فيليب كوتينيو، جاهدًا للتعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا، من أجل المشاركة مع ناديه برشلونة ضد أتلتيكو مدريد، في إطار الليجا.



وتعرض كوتينيو، لإصابة في العضلة ذات الرأسين في الفخذ بالساق اليسرى، وتم تحديد مدة غيابه لفترة بين أسبوعين و3 أسابيع. 


وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن كوتينيو يعمل بشكل يومي للتعافي، ويضع عينه على المشاركة ضد الروخي بلانكوس. 


وأشارت الصحيفة، إلى أن كوتينيو قد يستطيع المشاركة في المباراة، حال استمرار تطور حالته الصحية بشكل إيجابي.


ويحتل نادي برشلونة، صدارة ترتيب جدول الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث.




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