ما, حقيقة, انتشار, صور, لطفلة, كندة, علوش, وعمرو, يوسف؟,

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للثنائي الممثل ​عمرو يوسف​ وزوجته الممثلة ​كندة علوش​، وهما يحملان طفلة.

وظن البعض ان هذه الصورة تعود لطفلتهما التي ولدت منذ شهر، الا انها مجرّد صورة من مشهد تمثيلي جمعهما سابقا.ولغاية الآن لم تنشر كندة علوش صورة لها بعد الانجاب.الجدير ذكره ان عمرو يوسف بدأ في تصوير الجزء الثاني من فيلم "​ولاد رزق​" الى جانب ​أحمد عز​، احمد الفيشاوي، محمد ممدوح، أحمد داوود، نسرين أمين وندى موسى، وقد عرض الجزء الأول من هذا العمل عام 2015.