قال التلفزيون الرسمي في كوريا الشمالية فجر الیوم الجمعة إن الزعيم كيم يونغ أون تفقد موقعا لاختبار سلاح استراتيجي جديد متطور، وفق ما نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأضاف التلفزيون الكوري الشمالي أن السلاح "عالي التقنية" الذي أشرف كيم على اختباره "كان العمل جاريا على تطويره منذ زمن طويل"، وأن الاختبار كان ناجحا، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.وقد تكلل الاختبار بالنجاح، لكن لم تتحدد طبيعة السلاح الذي تم اختباره.وهذا السلاح الذي تم تطويره على مدى فترة طويلة "يساعد على بناء دفاع منيع لبلادنا ويعزز القوة القتالية لجيش شعبنا"، بحسب وسيلة الإعلام الكورية الشمالية.وقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق الخميس أن وكالة الدفاع الجوي الأميركية تراقب تحرك أسلحة صاروخية في كوريا الشمالية.