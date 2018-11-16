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بالفيديو : عادل إمام يهاجم المقاومة الفلسطينية.. "إسرائيل دولة ذات سيادة وعلى غزة وقف إرهابها"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان والممثل المسرحي عادل إمام وهو يدافع عن الاحتلال الاسرائيلي ويهاجم المقاومة الفلسطينية لقصفها المستوطنات الاسرائيلية.



وقال عادل امام مهاجماً حماس ومدافع عن إسرائيل "أنا مش عارف ازاي دول بتوع حماس بيقصفو اسرائيل طب مهو اسرائيل قادرة تبيدكم انتو بتتحدوا وبتقارنوا نفسكم بإسرائيل اللي عندها القنابل النووية وقادرة تدمركم ؛ إنتو بتخربو بيوتكم بنفسكم وبعدين دول عندهم سيادة وكفاية ارهاب يا غزة انت وحماس".


وهاجم عادل إمام في تصريحاته ، الفصائل الفلسطينية لإطلاقها الصواريخ على غزة، قائلاً: "لن يستطيع أحد أن يفعل شئ لإسرائيل، فهي منظمة جدا، وناس عارفة تعمل إيه بالضبط، وإذا قالت سأقوم بشيء تقوم به".


وتابع:"أنا غاضب جدا من الذي يحدث في غزة، كيف لي أن أحارب شخصا وأنا أعرف قوته وأضربه بالصواريخ؟ الثاني مش هيرسل لك ورد، سيرسل لك صواريخ ويضربك، فعنده استراتيجية أمنية لها حدود".




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