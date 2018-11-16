السنوار:, المقاومة, لن, تسمح, للاحتلال, بتكرار, الاعتداء, على, غزة,

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كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية صباح الاحد، ان مستشار الامن القومي...
أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى...
نشرت الشابة السعودية رهف القنون، التي استقطبت اهتماما عالميا، بعدما هربت من...
اعلن الجيش الاسرائيلي عن اكتشافه امس نفقا إضافيا, داخل الأراضي الإسرائيلية, حفره...
أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن...
ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلا عن مصادر لم تحددها، أن مكتب التحقيقات...
أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تعتقد أن...
أغلقت الشابة السعودية، رهف محمد القنون، التي فرت من أهلها إلى تايلاند، حسابها على...
سادت حالة من الغضب والاستياء بين سكان مدينة المحلة في مصر، بعد وفاة سيدة من شدة...
التقى وفد المخابرات المصرية، صباح الجمعة، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس...