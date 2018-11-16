السنوار:, المقاومة, لن, تسمح, للاحتلال, بتكرار, الاعتداء, على, غزة,

أكد يحيى السنوار، قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، أن حركته وفصائل المقاومة لن تسمح للاحتلال بتكرار الاعتداء على قطاع غزة، مشددا على استمرار مسيرة العودة وضرورة كسر الحصار.

جاء ذلك خلال استقبال السنوار، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، وأثنى السنوار على الجهد المصري، وأطلع اللواء عبد الخالق على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.وشدد على أهمية كسر الحصار عن قطاع غزة وحق شعبنا في الحياة الحرة الكريمة، مؤكداً أن مسيرات العودة مستمرة بالأساليب والأدوات التي تقرها القيادة العليا للمسيرة.بدوره أكد اللواء جهود مصر في تثبيت وقف إطلاق النار، ومواصلة العمل على رفع المعاناة عن قطاع غزة.