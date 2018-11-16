تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-13 17:53:23 اعتقال ممرض من الناصرة بشبهة التخطيط لاغتيال عضو الكنيست اورن حازن |  2019-01-13 17:51:11 نقابة المعلمين تعلن الاضراب الاحتجاجي لمدة ساعتين في ابتدائية الكعبية طباش حجاجرة |  2019-01-13 15:00:06 بولتون طلب خطة لضرب ايران |  2019-01-13 14:26:03 مصرع سيدة واصابة أخر بجراح خطيرة في حادث طرق قرب القدس |  2019-01-13 14:22:59 يوفنتوس يزاحم إنتر ميلان على صفقة مودريتش |  2019-01-13 13:58:37 نتنياهو يشارك وزراء خارجية عرب بقمة دولية وايران تصفها بـ"السيرك" |  2019-01-13 13:42:30 خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 820 سائقا يستعملون الهاتف اثناء القيادة |  2019-01-13 13:23:24 تمديد أمر حظر نشر حول مقتل محمد ابو دياك في يافة الناصرة |  2019-01-13 12:29:27 بالصور:وزيرة خارجية كندا تستقبل الفتاة السعودية الهاربة وتقدم لها الورود |  2019-01-13 13:18:14 اصابة طالبة سقطت عن علو خلال رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت |  2019-01-13 11:35:23 الجامعة الامريكية العربية جنين تحتفل بتخريج 240 معالج وظيفي وطبيعي..صور |  2019-01-13 13:01:42 أور ياروك:اكثر حوادث اصابات الأطفال خلال السنوات الاخيرة وقعت في سخنين والناصرة |  2019-01-13 12:58:30 تمديد أمر حظر النشر حول جريمة قتل حذيفة وقعقاع الحريري |  2019-01-13 12:42:09 كوتينيو يضع شرطا للرحيل عن برشلونة |  2019-01-13 11:31:19 نتنياهو يعلن قصف إسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

السنوار: المقاومة لن تسمح للاحتلال بتكرار الاعتداء على غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد يحيى السنوار، قائد حركة "حماس" في قطاع غزة، أن حركته وفصائل المقاومة لن تسمح للاحتلال بتكرار الاعتداء على قطاع غزة، مشددا على استمرار مسيرة العودة وضرورة كسر الحصار.



جاء ذلك خلال استقبال السنوار، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، وأثنى السنوار على الجهد المصري، وأطلع اللواء عبد الخالق على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا.


وشدد على أهمية كسر الحصار عن قطاع غزة وحق شعبنا في الحياة الحرة الكريمة، مؤكداً أن مسيرات العودة مستمرة بالأساليب والأدوات التي تقرها القيادة العليا للمسيرة.


بدوره أكد اللواء جهود مصر في تثبيت وقف إطلاق النار، ومواصلة العمل على رفع المعاناة عن قطاع غزة.




كلمات متعلقة

السنوار:, المقاومة, لن, تسمح, للاحتلال, بتكرار, الاعتداء, على, غزة,

تابعونــا

بولتون طلب خطة لضرب ايران بولتون طلب خطة لضرب ايران 2019-01-13 | 15:00:06

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية صباح الاحد، ان مستشار الامن القومي...

نتنياهو يشارك وزراء خارجية عرب بقمة دولية وايران تصفها بـ"السيرك" نتنياهو يشارك وزراء خارجية عرب بقمة دولية وايران تصفها بـ"السيرك" 2019-01-13 | 13:58:37

أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى...

بالصور:وزيرة خارجية كندا تستقبل الفتاة السعودية الهاربة وتقدم لها الورود بالصور:وزيرة خارجية كندا تستقبل الفتاة السعودية الهاربة وتقدم لها الورود 2019-01-13 | 12:29:27

نشرت الشابة السعودية رهف القنون، التي استقطبت اهتماما عالميا، بعدما هربت من...

كشف نفق جديد لحزب الله يمتد داخل إسرائيل كشف نفق جديد لحزب الله يمتد داخل إسرائيل 2019-01-13 | 09:29:53

اعلن الجيش الاسرائيلي عن اكتشافه امس نفقا إضافيا, داخل الأراضي الإسرائيلية, حفره...

الأمن المصري يقتل 6 مسلحين الأمن المصري يقتل 6 مسلحين 2019-01-12 | 17:40:19

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن...

الـ FBI يحقق فيما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا الـ FBI يحقق فيما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا 2019-01-12 | 12:32:44

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلا عن مصادر لم تحددها، أن مكتب التحقيقات...

موسكو: لن نسمح بتحويل إدلب إلى ملجأ للإرهابيين موسكو: لن نسمح بتحويل إدلب إلى ملجأ للإرهابيين 2019-01-11 | 14:41:45

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تعتقد أن...

حساب "فتاة تايلاند" السعودية يختفي من "تويتر"! حساب "فتاة تايلاند" السعودية يختفي من "تويتر"! 2019-01-11 | 14:41:12

أغلقت الشابة السعودية، رهف محمد القنون، التي فرت من أهلها إلى تايلاند، حسابها على...

غضب عارم في مصر بعد وفاة سيدة من شدة البرد غضب عارم في مصر بعد وفاة سيدة من شدة البرد 2019-01-11 | 12:48:29

سادت حالة من الغضب والاستياء بين سكان مدينة المحلة في مصر، بعد وفاة سيدة من شدة...

الوفد الأمني المصري يجتمع مع هنية مجدداً الوفد الأمني المصري يجتمع مع هنية مجدداً 2019-01-11 | 12:38:29

التقى وفد المخابرات المصرية، صباح الجمعة، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شجرة الميلاد شفاعمرو احتفال اضاءة مدينة اهالي ساحة الدير اعتقال مواجهات القدس القاء حجارة 490 مشتبها شابا الشرطة المسجد الاقصى اضاءة شجرة الميلاد الناصرة الكاثوليك العين منطقة المجيد طلاب ثانوية شعب عدم توفر مكيفات صفوف مظاهرة احتجاج مطار بن غوريون اكتظاظ اليوم الاكثر مسافر 82 الف رحلات تركيا اسرائيل سياحةطفل تعرض للدهس كفر كنا اصابة مستشفى منطقة الرأس سيارة حادث شرطة اسعاف نداء جعابيص يوسف اضراب جبل المكبر الطفلة دهس فرار السائق لجنة اولياؤ امور طلاب عرابة ، تحويل، قرية، مدينة ، الداخلية ، وزارة ، ارييه ، درعي ، توقيع ، الى ، قرار علي عاصلة رئيس المجلس اريج خطيب مجد الكروم عبقرية علوم الاحياء لقب أول عمر 20 عاما طعن محمد الهواشلة شاب عربي ضواحي ديمونا الشرطة تحقق خلفية جنائية على ما يبدو حملة شرطة مسجاف مصادرة سيارات معدلة تراكتورواتهدم اجزاء من بيت عائلة الزبارقة اللد وسط استنكار استنفارالناصرة علي سلام معايدة النادي النسائي بلدية رئيس حريق اشتعال النار النيران في محل تجاري مدينة ام الفحم اطفاء اخماد شرطة تحقيق أنباء اتصال هاتفي تركي سوري على مستوى قيادة معلومات عالمية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com