عبّر الفنان المصري ​تامر حسني​ عن سعادته بتحقيق فيلم "​البدلة​" نجاحا كبيرا وايرادات عالية، اذ اكتب عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي قائلا: "مساء الورد على أغلى ناس، في الحقيقة مش بحب أتكلم عن أرقام إيرادات أفلامي، بس سامحوني المرة دي، مضطر أتكلم وبتكلم وأنا فرحان من كل قلبي، النهاردة فيلم البدلة حقق رقما استثنائيا أول مرة يحصل، حقق أعلى رقم في تاريخ السينما المصرية والعربية داخل مصر وخارجها، فكان لازم أفرح ونفرح مع بعض وكان لازم التاريخ يشهد على التحقيق ده عشان كان حلما من أحلامي لأني في الأصل مطرب".

وتابع حسني: "كانت أمنيتي أحقق ده في السينما ومش فكرة إيراد قد ما هو إجماع شعبي جماهيري على الذهاب للفيلم والإشادة به، وثانياً لأنه فكرتي، وطبعاً ده نجاح كل فريق العمل المحترم والروح الجميلة الطيبة اللي كانت بينا هى السبب في ده، فرحتي الثانية لأن السنة دي ألبوم عيش بشوقك حقق أعلى مبيعات، الحمد لله".وختم بالقول: "أما عن فرحة عمري الكبيرة بالنسبة ليا إن 2018 السنة اللي شفت فيها ابني (آدم)، ربنا يحفظه ويجعله ظهر وسند لأخواته ويحميكم ويسعدكم انتم وأخواتكم و أولادكم وآبائكم.. شكرًا".