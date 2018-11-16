تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-17 22:16:06 عكا:تظاهرة نسائية ضد العنف والجريمة |  2018-12-17 22:10:50 كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ |  2018-12-17 22:06:16 الأمم المتحدة تتبنى ميثاقا ينص على اعادة اللاجئين لبلدانهم |  2018-12-17 22:01:25 انطلاق مهرجان ليالي الميلاد في مدينة نتسيرت عيليت |  2018-12-17 21:58:04 اللد:اطلاق نار على متجر دون وقوع اصابات |  2018-12-17 21:54:50 الاحتفال باضاءة شجرة الميلاد في كفركنا بمشاركة واسعة |  2018-12-17 20:00:07 نتنياهو سيسافر للبرازيل لبحث ملف نقل السفارة |  2018-12-17 18:37:45 هل "وسوسة" الأمهات وراء مرض أطفالهن؟ |  2018-12-17 18:33:18 تقديم تصريح مدع عام ضد 3 شبان بالاعتداء على شاب من عين نقوبا |  2018-12-17 18:19:06 ضبط طيور محمية بقيمة مليون شيقل لدى مواطن في المركز |  2018-12-17 18:14:52 بلدية بيت لحم تستكمل تحضيراتها لاستقبال الأعياد المجيدة |  2018-12-17 18:10:25 المتابعة تعقد اجتماعا طارئا وتقر مظاهرة قطرية يوم الجمعة في اللد |  2018-12-17 16:14:57 ام الفحم:مدير قاعة افراح يقوم بهدمها بعد ان تلقى أمر هدم بسبب عدم وجود ترخيص |  2018-12-17 16:11:40 استطلاع: نتنياهو هو رئيس الوزراء القادم |  2018-12-17 14:29:03 روسيا تكذّب ادعاءات إسرائيل بتدميرها مفاعلا نوويا في سوريا عام 2007 |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

باريس سان جيرمان ينفي التورط في العنصرية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد نادي باريس سان جيرمان، أمام وزيرة الرياضة الفرنسية روكسانا مارسينينو، أنه لم يمارس العنصرية، على الرغم من وجود تسريبات حول اعتماده على معايير عرقية في تصنيف المواهب الجديدة التي يسعى لضمها.



وقال النادي الباريسي في بيان، صدر عقب الاجتماع مع مارسينينو، أمس الخميس "تحقيقاتنا أظهرت أنه لا يوجد حالات عنصرية داخل باريس سان جيرمان".


وأقر نادي العاصمة الفرنسية، بأنه بين عامي 2013 و2017، وبناء على مبادرة من مسؤول عن اكتشاف المواهب، قام بتصنيف اللاعبين وفقا لأصولهم العرقية، وهو أمر محظور بموجب القانون الفرنسي.


لكن البي إس جي أوضح أن هذا التصنيف لم يحمل أي عنصرية على مستوى الملاحظة أو التقييم أو التعاقد مع الشباب.


ويجرم القانون الفرنسي بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامة 300 ألف يورو، جمع بيانات ذات طابع شخصي تشمل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، الأصول العرقية للأشخاص.


وأضاف بيان النادي أن "باريس سان جيرمان سيعزز التزامه مع الجهات التي تكافح ضد العنصرية والتمييز"، موضحًا أنه سيتخذ إجراءات في هذا الصدد، مثل اعتماد ميثاق أخلاقي يؤكد على القيم التي ينبغي احترامها.




كلمات متعلقة

باريس, سان, جيرمان, ينفي, التورط, في, العنصرية,

تابعونــا

كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ كلوب: متحمس لمواجهة بايرن ميونخ 2018-12-17 | 22:10:50

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الاثنين، إنه متحمس للغاية، للعودة إلى...

إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إعلان مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2018-12-17 | 18:25:09

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا،...

رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" رونالدو يتوعد ريال مدريد بتصريح "عنيف" 2018-12-17 | 14:30:13

في تصريح هو الأول من نوعه، كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس...

مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة مواجهات سهلة للريال وبرشلونة ونارية ليوفنتوس وليفربول في دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ... اليكم القائمة كاملة 2018-12-17 | 13:35:00

أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية لبعض الفرق كما هو...

ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" ريال مدريد يصل أبوظبي.. وتساؤلات بشأن "قائمة اللاعبين" 2018-12-17 | 12:15:08

حط فريق ريال مدريد الإسباني، الاثنين، رحاله بالعاصمة الإماراتية أبوظبي،...

مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو مودريتش يشن هجوما على ميسي ورونالدو 2018-12-17 | 11:10:49

عبر نجم ريال مدريد الإسباني، لوكا مودريتش، عن غضبه من تصرف كريستيانو رونالدو...

رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة رونالدو "الخارق" .... 5 أرقام قياسية في 21 مباراة 2018-12-17 | 08:32:27

لم يشارك كريستيانو رونالدو سوى في 21 مباراة مع يوفنتوس منذ انتقاله الصاعق إلى...

ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة ميسي يقود برشلونة للثأر من ليفانتي بخماسية مذلة 2018-12-16 | 23:23:31

اكتسح برشلونة مضيفه ليفانتي، بنتيجة (5-0)، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على...

صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 صراع شرس بين ميسي وكريستيانو في آخر تحديات 2018 2018-12-16 | 17:27:33

يسعى ليونيل ميسي، نجم برشلونة، لإنهاء 2018 بطريقة مميزة، وذلك بتصدر قائمة هدافي...

برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس برشلونة يواجه إغراءات عمالقة أوروبا لثنائي أياكس 2018-12-16 | 13:21:35

قال تقرير صحفي، إن برشلونة الإسباني، كثف اتصالاته مع ممثلي نجمي أياكس أمستردام،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طعن جندي كطريات ت سلاح سرقة من اطلاق نار اصابة مقتل استشهاداحتراق بيت مدينة سخنين اضرار جسيمة اطفاء قوات نادي ليونز وزارة الصحة طلاب مدرسة راهبات مخلص فحوصات العين الكسول عابد زيدان اسراء اطلاق نار العفولة المحطة المركزية الناصرةسقوط طائرة رش مبيدات سطح منزل بيت قرية زلفة اصابات اشخاص اضرار اصابة خطيرة شاب قرية كفر مندا رأس ألة حاده مستشفى اسعاف رمبام حيفا شرطة سيارة محمد سهاد موسى البعينة نجيدات يرزقان بابنتهما الثانية ام كلثوم بعد 17 عاما على ولادة ابنتهما الاولىطفل سوريا سوري عملية قسطرة قلب مفتوح شنايدر مستشفى الاطفال سلمان ابو مديغم اعتداء بالضرب المبرح رهط عطا استنكار شالوم سيلفان وزير اجتماع اعضاء رؤساء مجالس بلديات عرب يهود تهدئة الاوضاع المنطقة اختفاء اثار معتمر منطقة الناصرة المدينة المنورة كبير السن البحث الشرطة السعودية نوبة قلبية هنغاريا وفاة الشابة أمل يونس شكري هنغاريا رحلة استجمام غرق سيارات ايلات مدينة امطار فيضانات مطار اسعاف شرطة جسم مشبوه ام واصف مفرق مدينة الناصرة الشرطة اغلاق التحقق حقيبة سيارة تقتحم محل متجر تجاري شفاعمرو سائقة تفقد السيطرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com