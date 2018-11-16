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مديرو فيسبوك ممنوعون من استخدام آيفون



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك الأميركية مارك زوكربيرغ أمر فريق الإدارة الخاص به بالبدء في استخدام هواتف أندرويد فقط.



جاء هذا بعد أن أدلى الرئيس التنفيذي لشركة آبل تيم كوك بتصريحات عامة حول فضيحة بيانات شركة كامبريدج أنالتيكا.


وقال كوك -في إشارة إلى الفضيحة في مقابلة على موقع "إم إس إن بي سي"- إن آبل لن تمس الحرية الشخصية لمستخدميها، ولن تضع معلوماتهم الشخصية بين يدي طرف ثالث.


كما قال كوك إن شركته تفضل الخصوصية على الربح من خلال رفض بيع بيانات العملاء.


وأضاف "الحقيقة هي أننا يمكن أن نحصل على أطنان من المال إذا قمنا بتحويل عملائنا إلى سلعة، ولكننا اخترنا عدم القيام بذلك".


وبعد هذه الملاحظات، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن زوكربيرغ أخبر المديرين التنفيذيين في فيسبوك أن عليهم استخدام هواتف أندرويد فقط، مبررا هذا بأن نظام التشغيل هذا له استخدام أعلى في جميع أنحاء العالم من نظام تشغيل آيفون من آبل.




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