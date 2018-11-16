تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-13 15:00:06 بولتون طلب خطة لضرب ايران |  2019-01-13 14:26:03 مصرع سيدة واصابة أخر بجراح خطيرة في حادث طرق قرب القدس |  2019-01-13 14:22:59 يوفنتوس يزاحم إنتر ميلان على صفقة مودريتش |  2019-01-13 13:58:37 نتنياهو يشارك وزراء خارجية عرب بقمة دولية وايران تصفها بـ"السيرك" |  2019-01-13 13:42:30 خلال حملة لشرطة السير على الشوارع نهاية الاسبوع الاخير : ضبط 820 سائقا يستعملون الهاتف اثناء القيادة |  2019-01-13 13:23:24 تمديد أمر حظر نشر حول مقتل محمد ابو دياك في يافة الناصرة |  2019-01-13 12:29:27 بالصور:وزيرة خارجية كندا تستقبل الفتاة السعودية الهاربة وتقدم لها الورود |  2019-01-13 13:18:14 اصابة طالبة سقطت عن علو خلال رحلة مدرسية في منطقة البحر الميت |  2019-01-13 11:35:23 الجامعة الامريكية العربية جنين تحتفل بتخريج 240 معالج وظيفي وطبيعي..صور |  2019-01-13 13:01:42 أور ياروك:اكثر حوادث اصابات الأطفال خلال السنوات الاخيرة وقعت في سخنين والناصرة |  2019-01-13 12:58:30 تمديد أمر حظر النشر حول جريمة قتل حذيفة وقعقاع الحريري |  2019-01-13 12:42:09 كوتينيو يضع شرطا للرحيل عن برشلونة |  2019-01-13 11:31:19 نتنياهو يعلن قصف إسرائيلي استهدف مستودعات أسلحة إيرانية قرب مطار دمشق |  2019-01-13 11:09:39 سعيد مصطفى كناعنه ابو اسعد عرابة في ذمة الله |  2019-01-13 10:40:08 العثور على جثة شخص في شقة سكنية بطبريا |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

حرائق كاليفورنيا: 63 ضحية و أكثر من 600 مفقود



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 ارتفع عدد المفقودين في حرائق الغابات في ولاية كاليفورنيا الأميركية ألى إلى أكثر من 600 شخص، وفق ما أعلن الشريف المحلي، يوم أمس الخميس.



ونقلت "فرانس برس" عن شريف منطقة بوت، كوري هونيا، قوله خلال مؤتمر صحافي إن عدد الضحايا جراء الحريق المسمى "كامب فاير" وهو الأكثر دموية في هذه الولاية بغرب الولايات المتحدة قد ارتفع هو أيضا، وبلغ 63 بعد العثور على سبع جثث إضافية.


ونجمت معظم الوفيات عن الحريق الذي أطلق عليه "كامب فاير" في بلدة بارادَيس وجوارها. ويبلغ عدد سكان البلدة التي تحولت إلى ركام 26 ألف نسمة، وتقع على سفح جبال سييرا نيفادا على بعد 130 كلم شمال ساكرامنتو عاصمة الولاية.


وباراديس التي يسكنها العديد من المتقاعدين وشهدت خريفا جافا غير معتاد، سويت بالأرض في حريق "كامب فاير" الذي يتقدم بسرعة.


وروى الأهالي روايات مرعبة عن فرارهم من النيران سيرا حاملين القليل من الحاجيات.




كلمات متعلقة

حرائق, كاليفورنيا:, 63, ضحية, و, أكثر, من, 600, مفقود,

تابعونــا

بولتون طلب خطة لضرب ايران بولتون طلب خطة لضرب ايران 2019-01-13 | 15:00:06

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الامريكية صباح الاحد، ان مستشار الامن القومي...

نتنياهو يشارك وزراء خارجية عرب بقمة دولية وايران تصفها بـ"السيرك" نتنياهو يشارك وزراء خارجية عرب بقمة دولية وايران تصفها بـ"السيرك" 2019-01-13 | 13:58:37

أفادت وسائل الاعلام الاسرائيلية أن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو تلقى...

بالصور:وزيرة خارجية كندا تستقبل الفتاة السعودية الهاربة وتقدم لها الورود بالصور:وزيرة خارجية كندا تستقبل الفتاة السعودية الهاربة وتقدم لها الورود 2019-01-13 | 12:29:27

نشرت الشابة السعودية رهف القنون، التي استقطبت اهتماما عالميا، بعدما هربت من...

كشف نفق جديد لحزب الله يمتد داخل إسرائيل كشف نفق جديد لحزب الله يمتد داخل إسرائيل 2019-01-13 | 09:29:53

اعلن الجيش الاسرائيلي عن اكتشافه امس نفقا إضافيا, داخل الأراضي الإسرائيلية, حفره...

الأمن المصري يقتل 6 مسلحين الأمن المصري يقتل 6 مسلحين 2019-01-12 | 17:40:19

أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن مقتل 6 مسلحين في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن...

الـ FBI يحقق فيما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا الـ FBI يحقق فيما إذا كان ترامب يعمل لحساب روسيا 2019-01-12 | 12:32:44

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، نقلا عن مصادر لم تحددها، أن مكتب التحقيقات...

موسكو: لن نسمح بتحويل إدلب إلى ملجأ للإرهابيين موسكو: لن نسمح بتحويل إدلب إلى ملجأ للإرهابيين 2019-01-11 | 14:41:45

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن روسيا تعتقد أن...

حساب "فتاة تايلاند" السعودية يختفي من "تويتر"! حساب "فتاة تايلاند" السعودية يختفي من "تويتر"! 2019-01-11 | 14:41:12

أغلقت الشابة السعودية، رهف محمد القنون، التي فرت من أهلها إلى تايلاند، حسابها على...

غضب عارم في مصر بعد وفاة سيدة من شدة البرد غضب عارم في مصر بعد وفاة سيدة من شدة البرد 2019-01-11 | 12:48:29

سادت حالة من الغضب والاستياء بين سكان مدينة المحلة في مصر، بعد وفاة سيدة من شدة...

الوفد الأمني المصري يجتمع مع هنية مجدداً الوفد الأمني المصري يجتمع مع هنية مجدداً 2019-01-11 | 12:38:29

التقى وفد المخابرات المصرية، صباح الجمعة، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids تقديم لائحة اتهام ابراهيم اغبارية ام الفحم محاولة الانضمام داعش سوريا صفوف تنظيم اعتقال شاب من الطيرة اعمال مشينة القيام في كفار سابا الشرطة اطلاق نار مجهولون دراجة نارية الناصرة ملحمة اصابة شخصين عاملين شرطة اسعاف اغلاق شارع 90 قرب ايلات سيول فيضانات تدفق مياه غمرت الشارع الشرطة مفرق الحلزون قرب عرابة البطوف انقلاب سيارة حادث طرق مستشفى نهاريا مركز حيان محمد عبد السلام زيدان كفر مندا يحصل على علامة 800 البسيخومتري في امتحان طب عام أسنان جامعات مختلفه ارمينيا فحص قد الغاء تلغي الاعتراف موضوع وزارة الصحة الاسرائيلية مخدرات مطار بن غوريون اعتقال مشتبهين محاولة تهريب شرطة الغاء رحلات مدرسية الاوضاع الامنية في البلاد القدس 18 طلابمصرع عامل عربي حدود مصرية اسرائيلية شاب اللقية الفتى نكر ابو عمار اللقية النقب سرقة سلاح حارس مدرسة العفولة الشرطة التحقيق اطلاق نار طالبة القدس الشرطة محاولة تنفيذ عملية طعن اوكسفورد البريطانية مؤتمر نساء لغة روان جمال نصار اول عربية افتتاح شبان الناصرة تأييد داعش تنظيم مشاركة ارهابي سليمان عائلة محكمة ملحمة اطلاق نار اصابة 3 اشخاص اصابات متفاوته شرطة اسعاف متوسطة طفيفة تحقيق يافة الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com