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صور - مداهمة محل قمار ومراهنات غير قانوني في الناصرة وضبط معدات و 12 الف شيكل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق





داهمت قوات من الشرطة معززة بوحدات خاصة ومندوبين عن سلطة الضرائب , فجر اليوم الجمعة محل قمار ومراهنات غير قانوني في مدينة الناصرة .



 وتم توقيف 5 اشخاص تواجدوا في المكان للمشاركة في العاب المراهنات والقمار , اضافة الى مصادرة حاسوب ومعدات العاب مراهنات , وضبط مبلغ 12 الف شيكل نقدي .


خلال مداهمة المحل اطلق شرطي النار على كلب من نوع بيتبول كان على مدخل المحل حرا بعد مهاجمته عناصر الشرطة .  




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