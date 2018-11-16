صور - مداهمة محل قمار ومراهنات غير قانوني في الناصرة وضبط معدات و 12 الف شيكل

داهمت قوات من الشرطة معززة بوحدات خاصة ومندوبين عن سلطة الضرائب , فجر اليوم الجمعة محل قمار ومراهنات غير قانوني في مدينة الناصرة .وتم توقيف 5 اشخاص تواجدوا في المكان للمشاركة في العاب المراهنات والقمار , اضافة الى مصادرة حاسوب ومعدات العاب مراهنات , وضبط مبلغ 12 الف شيكل نقدي .خلال مداهمة المحل اطلق شرطي النار على كلب من نوع بيتبول كان على مدخل المحل حرا بعد مهاجمته عناصر الشرطة .