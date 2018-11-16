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مقتل شاب وإصابة آخرين بإطلاق نار في بئر السبع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قتل شاب وأصيب إثنان آخران بجراح خطيرة فجر اليوم الجمعة في جريمة اطلاق نار وقعت في مدينة بئر السبع.  



وأعلنت الطواقم الطبية التي وصلت إلى المكان أن محاولتها فشلت بانعاش وإنقاذ حياة الشاب، فيما جرى نقل الآخرين على وجه السرعة إلى مستشفى "سوروكا" لاستكمال العلاج.




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