هل, تكون, توبا, بويوكستون, عروس, سنة, 2019؟,

تعدّ النجمة توبا بويوكستون من اهمّ الممثلات في تركيا، وفي الفترة الأخيرة تناولت وسائل الاعلام موضوع زواجها بشكل كبير، خصوصا وانها دائما ما تنشر صورا لها برفقة حبيبها رجل الأعمال التركي أوموت أفريجان.الا انها قررت مؤخرا الردّ على سؤال وُجّه لها من قبل احد الصحفيين حول اذا كانت تنوي الزواج في شهر يناير المقبل.توبا نفت كل ما تردد ووصفت بدورها هذه الأخبار بالعارية عن الصحّة.الجدير ذكره ان توبا بويوكستون اشتهرت في الوطن العربي بدور لميس في مسلسل "​سنوات الضياع​".