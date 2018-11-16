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راموس يغادر منتخب إسبانيا مصابا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



غادر قائد المنتخب الإسباني سيرجيو راموس معسكر المنتخب، بعد تعرضه لإصابة خلال لقاء المنتخب أمام كرواتيا مساء الخميس.



ولن يشارك راموس في مباراة المنتخب الودية أمام البوسنة والهرسك الأحد بعد تعرضه لإصابة بعضلة الفخذ.


ووفقا للموقع، شعر مدافع ريال مدريد بألم في الفخذ خلال مواجهة منتخب بلاده أمام كرواتيا، والتي هزم فيها الإسبان بنتيجة 2-3 مساء الخميس في زغرب.


وأعلن حساب المنتخب الإسباني على موقع "تويتر" أن النجم الإسباني سيغادر بعثة المنتخب بسبب الإصابة.


وقال الموقع إن قائد "لا روخا" يعاني من هذه الإصابة لأسابيع، ولكنه استمر باللعب مع ناديه ريال مدريد خلال الفترة "المتقلبة" التي شهدها الفريق في الآونة الأخيرة.


وقد يشكل غياب راموس ضربة قوية لخط الدفاع "المدريدي" الذي يعاني من إصابات عديدة للاعبيه.




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