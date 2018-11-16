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الأونروا: نقل السفارة الامريكية أدى إلى زعزعة الاستقرار في غزة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال المفوض العام للأونروا بيير كراهينبول أن نقل السفارة الامريكية إلى القدس أدى إلى زيادة القلق والمزيد من زعزعة الاستقرار في غزة.



وقال بيير خلال مؤتمر صحفي في جنيف وفقا لوكالة نوفوتسي الروسية "لا يمكنني التعليق بصفتي عامل في المجال الإنساني، على قرارات زعماء الدول، فيما يتعلق بمقاييس الاستقرار في المنطقة، لكن بالنيابة عن الأونروا، لا أستطيع إلا أن أقول إن البيان الامريكي خلق قلقا إضافيا في المنطقة، وهذه الزعزعة جادة للغاية".


ووفقا له، فإن القرار الامريكي لم يؤثر بشكل مباشر على عمل الأونروا، ولكن "كان له تأثيره على المستوى العاطفي، وكذلك على المادي، وعلى الأمن بسبب المظاهرات".


وأشار رئيس الأونروا إلى أنه منذ شهر آذار من هذا العام، أصيب حوالي 22 ألف شخص جراء المظاهرات.


وأشار "هذا أكثر مما أصاب الناس خلال حرب عام 2013، وهذا يبين لنا المخاطر التي يواجهها اللاجئون الفلسطينيون".




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