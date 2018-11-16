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تواصل مسيرات العودة على الحدود - اسرائيل تحذر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يستعد الفلسطينيون للمشاركة في الجمعة الـ 34 لمسيرات العودة على حدود غزة بعنوان "التطبيع مع العدو جريمة وخيانة" وذلك رفضا لإجراءات التطبيع مع الاحتلال الاسرائيلي.



يأتي ذلك في الوقت الذي اكد فيه قائد حركة حماس في قطاع غزة استمرار مسيرات العودة بالأساليب والأدوات التي تقرها القيادة العليا للمسيرة.


ودانت الهيئة كافة خطوات ومشاريع التطبيع مع الاحتلال، داعية جماهير الامة العربية والاسلامية للتصدي للتطبيع وعدم الامعان به واغلاق العواصم العربية في وجهه، مشددة أن مشروع قطار السلام هو نهب للخيرات العربية وانهاء لقناة السويس.




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