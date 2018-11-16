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169 دولة في الأمم المتحدة تصوت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صوتت اللجنة الثالثة في الامم المتحدة اليوم الخميس، على قرار دعم الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير بـ169 لصالح القرار و 6 ضده وامتناع 12 عن التصويت.



وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور: "ان هذا التصويت يشكل استمرارا من المجتمع الدولي في دعم شعبنا في ممارسة هذا الحق."




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