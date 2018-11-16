169, دولة, في, الأمم, المتحدة, تصوت, لحق, الشعب, الفلسطيني, في, تقرير, مصيره,

صوتت اللجنة الثالثة في الامم المتحدة اليوم الخميس، على قرار دعم الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير المصير بـ169 لصالح القرار و 6 ضده وامتناع 12 عن التصويت.

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور: "ان هذا التصويت يشكل استمرارا من المجتمع الدولي في دعم شعبنا في ممارسة هذا الحق."